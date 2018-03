Istituzione Biblioteche, gli appuntamenti dal 20 al 26 marzo. Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

martedì 20 marzo

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1

Presentazione del volume Il Cerchio di Gesso. Antologia (1977-1979).

Partecipano: Antonio Ramenghi, Marcello Flores, Ignazio Masulli. Marinella Manicardi leggerà brani dell’Antologia. Michele Righini, della Biblioteca dell'Archiginnasio, presenterà il progetto Il Cerchio di gesso online.

Un cerchio di gesso delimitò, su un muro della via Mascarella a Bologna, i fori causati dai colpi esplosi dalle forze dell’ordine che la mattina dell’11 marzo 1977 uccisero lo studente Francesco Lorusso, provocando la rivolta di migliaia di giovani, alla quale seguì una pesante repressione. «Il Cerchio di gesso» è il titolo che un gruppo di intellettuali provenienti da esperienze politiche e culturali diverse, ma accomunati da un atteggiamento critico verso la politica di compromesso storico e di unità nazionale, volle dare ad una rivista il cui primo numero apparve qualche mese dopo, nel giugno del 1977. A quella esperienza l’editore Pendragon pubblica una antologia con scritti di vari autori, mentre sul sito della Biblioteca dell’Archiginnasio (badigit.comune.bologna.it/books/cerchio-di-gesso/) sarà possibile consultare integralmente tutti i sette numeri usciti della rivista.

bit.ly/2pf8K8W

lunedì 26 marzo

ore 14: Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1

Dialogue & Growth. Evento in occasione di China - Guest of Honor 2018 Bologna Children’s Book Fair, nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, il programma promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, che raccoglie incontri, attività e mostre in occasione di Bologna Children's Books Fair.

Presentazione dei volumi Mao Zedong - Dalla nascita alla grande rivoluzione e Karl Marx - La vita e le idee di un filosofo rivoluzionario scritti da Han Yuhai ed editi da Bononia University Press, per la collana “Great Mind Series”, entrambi volti ad una divulgazione presso i giovani delle due figure storiche.

Presiede l’incontro: President of Children's Publishing Committee of Publishers Association of China & CBBY, President of China Children’s Press and Publication Group,Mr. Li Xueqian.

Saluti istituzionali: Vice Minister of State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT), Tong Gang; Sindaco di Bologna, Virginio Merola; Chinese Ambassador of Italy, Li Ruiyu

Prima Parte: Dialogue & Mao Zedong. Thomas C. Reycraft, President and CEO, Benchmark Education Company US Sara C. Reycraft, Co-Founder and COO, Benchmark Education Company US Han Yuhai, Standing Professor of Peking University, Executive vice Dean of the Institute of Innovation Theory of Peking University, autore del volume

Seconda Parte. Dialogue & Karl Max. Angelo Varni, Università di Bologna; Kiran Gautam, President of Current Publication, Nepal; Zhang Jichen, President of China National Publications Import & Export (Group) Corporation.

Terza Parte. Growth & Power of the Spirit. Lenard Wolters, CEO, Leonon Media, Holland

Sabrina Ardizzoni – Università di Bologna, curatrice della traduzione italiana

Evento promosso da China Children’s Press & Publication Group, Bononia University Press,

Institute of Innovation Theory of Peking University, China National Publications Import & Export (Group) Corporation e Organizzato da: Istituto Confucio Università di Bologna

bit.ly/2DCvqEw



martedì 20 marzo

ore 10: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Spazio mamma - Coccole e libri. Consulenza di professionisti del settore e sostegno alle mamme e ai loro bambini dai 0 ai 12 mesi. Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Bologna, Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna.

Partecipazione gratuita, accesso fino al raggiungimento del limite di capienza della sala.

bit.ly/2jx4jSQ

ore 10: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Una gonna alla volta. Prime nozioni di cucito a macchina e a mano, tecnica per sviluppare un cartamodello e scegliere i tessuti opportuni. Iniziativa a cura diell’Associazione Culturale Vicolo Stretto.

Partecipazione libera

bit.ly/2p9xMpS

ore 18: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

Non lo riconosco più. Incontro per genitori di preadolescenti e adolescenti, a cura della psicologa Paola Marmocchi, responsabile Spazio Giovani Ausl di Bologna sul tema di come sia possibile migliorare le relazioni genitori/figli adolescenti attraverso una maggiore conoscenza e una riflessione comune. Appuntamento nell’ambito della rassegna Educare tra il dire e il fare. Ingresso libero

bit.ly/2p77QeI

ore 19.00: Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5

Una come lei. Incontri e pratiche di poesia. Da gennaio a giugno per sei martedì.

Terzo appuntamento: Cristina Alziati.

bit.ly/2zC3vlV



mercoledì 21 marzo

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno, 3

La seconda vita dei libri. Bancarella dei libri scartati dedicati all'arte pittura, scultura, urbanistica e molto altro. A cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna Si possono prelevare testi scartati dalla biblioteca o donare titoli che non servono più.

Offerta libera: i ricavi a sostegno della biblioteca.

bit.ly/2ymqktm

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1

Renato Barilli presenta il suo ultimo libro Il simbolismo nella letteratura europea dell'Ottocento tra prosa e poesia (Mursia, 2018). Letture di Silvana Strocchi.

Il saggio, quarto di una serie rivolta a esaminare gli aspetti salienti della narrativa internazionale del primo Novecento, fa un passo indietro per rendere omaggio al grande Baudelaire, pietra miliare nel proporre in anticipo le profonde motivazioni del contemporaneo, consistenti per gran parte nella scoperta dell’inconscio, dovuta a Freud. In questo senso i veri eredi di Baudelaire saranno Eliot, Pound, da noi Montale e gli Ermetici. I suoi successori, in Europa, non lo capirono a fondo, e anche se furono ben sicuri nel condannare le “magnifiche sorti” dell’età borghese, non cercarono le alternative dentro di noi, bensì nell’andare a proiettare la salvezza affidandosi a simboli capaci di sollevarci dalle miserie della vita prosaica per approdare a paradisi immaginari. Annunciatori di questo Simbolismo furono alcuni poeti francesi guidati da Moréas e un terzetto belga, Maeterlinck, Rodenbach, Verhaeren. Ma per l’autore risulta molto più importante andare a sorprendere questa corsa verso cieli superiori quale venne realizzata dai prosatori del tempo, Villier de l’Isle-Adam, Huysmans, Wilde.

http://bit.ly/2DvHgAj

ore 18.00: Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5

Figlie del padre. Passione e autorità nella letteratura occidentale. Presentazione del libro di Maria Serena Sapegno (Feltrinelli 2018).

Dialogano con l’autrice Annamaria Tagliavini e Alberto Sebastiani.

Qual è il momento in cui una figlia smette di essere tale e diventa una donna? Le risposte sono quelle delle più grandi scrittrici della letteratura occidentale. "Il rapporto tra padre e figlia parla dell'autorità e dei limiti del Potere, del rapporto tra natura e cultura, della legge e della morale. E, attraverso diverse figure di figlie ribelli come Eva, Antigone e Cordelia, parla di resistenza all'autorità, di trasgressione."

bit.ly/2FJFLAt

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Corso di Lingua e Cultura Araba. I fondamenti della lingua e della cultura araba, con particolare riferimento alla calligrafia. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto.

Ingresso libero

bit.ly/2p7jGp2

ore 18: Biblioteca Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3

Incontro del Gruppo di Lettura Il circolo del giallo, per parlare del libro Arrivederci amore ciao, di Massimo Carlotto (E/O, 2006) Partecipazione libera

bit.ly/2nZigio

giovedì 22 marzo

ore 16.30: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Primo Soccorso. Incontro con Gerardo Astorino dell'Azienda USL di Bologna sul tema delle situazioni di emergenza in ambiente domestico e sulla strada, per il ciclo Obiettivo salute 2017-18 per "soccorritori occasionali". Partecipazione libera

http://bit.ly/2HsYdxv

ore 17.00: Biblioteca Italiana delle Donne, Via del Piombo 5

Tu e la tua amica geniale. Incontro con Chiara Lagani e Fiorenza Menni. Dialoga con le attrici Elena Pirazzoli.

In occasione dello spettacolo di Fanny & Alexander e Ateliersi Da parte loro nessuna domanda imbarazzante liberamente tratto dalla quadrilogia L’amica geniale di Elena Ferrante in scena da mercoledì 21 a domenica 25 marzo a Ateliersi, via San Vitale 69, Bologna.

L’incontro sarà anche un momento per presentare la propria amicizia geniale.

bit.ly/2pk51X4

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1

Presentazione del volume di Giacomo Biffi, Spiragli su Gesù (ESD-Edizioni Studio Domenicano, 2017).

Intervengono: monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, Giuseppe Barzaghi O. P. teologo, Matteo Matzuzzi giornalista de "Il Foglio". Modera Giorgio Carbone O. P. direttore editoriale.

Il volume raccoglie tre scritti inediti del cardinal Giacomo Biffi. In Sguardi su Gesù Cristo Biffi pone una domanda ineludibile: Gesù è "uno dei..." o "il"? È catalogabile o è un caso a sé? La sua comparsa nel mondo è un fatto importante, ma commisurabile coi nostri metri di giudizio, o è un evento unico e decisivo, irripetibile? In Lettura cristiana del Libro di Giona l'autore mette in luce l'aspetto più originale di Giona: svelare un Dio umorista. Poi, per Gesù stesso Giona - che annuncia la volontà che tutti siano salvi, che predica la conversione, che presagisce la vittoria sulla morte - compendia tutte le ragioni della nostra speranza. Ne L'ultima settimana di Gesù Biffi rileva le numerose difficoltà che emergono dai racconti evangelici. E arriva alla conclusione che Gesù e gli apostoli hanno mangiato la Pasqua seguendo un calendario diverso da quello ufficiale, non il giovedì, ma il martedì sera secondo il calendario di Qumran.

bit.ly/2pgVcZV

ore 17.30: Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3

Babele: teatro e fumetto. Incontro con Lorenzo Cimmino, Vincenzo Picone e Giampaolo Parrilla nel'ambito di Disognando, ciclo di incontri con gli autori, sceneggiatori e illustratori di fumetti che parlano del loro mestiere e cercano di rispondere alle domande: cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti? Partecipazione libera.

bit.ly/2DS9VAu

ore 18 Biblioteca Casa Carducci Piazza Carducci, 5

Presentazione del romanzo di Ida Sangiorgi, Due soldi (1949) nella nuova edizione, a cura di Loretta Scarazzati, (Carta Bianca, 2017). Dialogano con la curatrice Marinella Polidori, Loredana Magazzeni e Alba Piolanti intente a riscoprire un romanzo per troppo tempo dimenticato perché in fondo poco letterario e dal linguaggio fortemente innovativo. Un romanzo "realista e idealista insieme, non inquadrabile in appartenenze certe, portatore di una visione del mondo laica e disincantata, ed insieme incontestabilmente nutrita di afflato religioso".

Ida Sangiorgi (1889-1974) svolse per anni nella città natale, Faenza, e poi a Cesena, la sua attività di insegnante e decoratrice. Militante nel Partito Comunista è stata quindi assai attiva nell'UDI a favore della condizione femminile. L'impegno politico si è sempre coniugato con quello letterario. Il suo nome è legato al romanzo La Palmina. Edito nel 1955 nella prestigiosa collana "La Medusa degli Italiani", fu tra i finalisti della la 25esima edizione del Premio Viareggio (vinto quell'anno da Metello di Pratolini).

bit.ly/2tXlYfw

ore 18: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Presentazione del libro di Caterina Cosentino Il pianto della strega (ed. Pendragon), nell'ambtio della rassegna Incontri a km 0. Sarà presente l'autrice. Partecipazione libera

Perché narrare di streghe? Cosa può significare tornare alle proprie origini attraverso la scrittura? Una esperienza di crescita che l'autrice desidera condividere con il suo pubblico.

bit.ly/2p70TtX

ore 20: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Musica e Meditazione. Incontro per apprendere come riappropriarsi della personale felicità interiore a cura del Centro Culturale Vaikuntha, nell’ambito del Progetto Giovani 2018.

Ingresso Libero

bit.ly/2FVEx8h

ore 20.30: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

I movimenti delle donne e il Sessantotto. Conferenza a cura della di Elda Guerra del Centro di Documentazione delle donne di Bologna, in occasione del cinquantenario del Sessantotto.

Partecipazione libera

bit.ly/2Fw3kAp



venerdì 23 marzo

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Leila in Salaborsa. Angolo informativo sulla biblioteca degli oggetti: come è possibile usare gli oggetti prendendoli in prestito come in una biblioteca.

bit.ly/2xrG1mc

ore 16: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea...): ieri e oggi. Incontro con Alessandro Vanoli, Università di Bologna, nell'ambito di Leggere la realtà, convegni di storia, filosofia, letteratura, scienze, musica e attualità a cura dell'Università Primo Levi. Partecipazione libera

bit.ly/2FxSrhM

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 3

Discussione pubblica su: Industria 4.0 e territorio. Sistemi produttivi e comunità di fronte ai cambiamenti economici in occasione della presentazione del numero 6 della rivista Pandora dedicato alla "quarta rivoluzione industriale". Intervengono: Pierluigi Stefanini, Alberto Vacchi, Giusella Finocchiaro, , Matteo Lepore, Vincenzo Colla. Modera: Giacomo Bottos.

bit.ly/2GxOqHj

ore 17: Biblioteca Corticella, via Gorki, 14

Action paiting con i colori naturali. A partire da scarti vegetali, spezie ed altri ingredienti da cucina, si estrarranno colori naturali da usare per dipingere con la tecnica ispirata a quella di Jackson Pollock. Laboratorio a cura di Percorsi creativi nell’ambito di Letture Salutari, ciclo di incontri divulgativi e laboratoriali sulla cultura verde, cibo e ambiente, a cura di Biblioteca Corticella, il sostegno di COOP Alleanza 3.0, la collaborazione di Open Group e Legambiente e con il patrocinio del Quartiere Navile.

Partecipazione libera

bit.ly/2GkWs668

ore 17.15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Il Tarocchino Bolognese. Incontro con Rossella Giliberti sulla ricostruzione delle vicende del popolo bolognese, delle sue famiglie più illustri attraverso il legame con la magia e la divinazione in una città ricca di fascino. A cura dell'Associazione Culturale Le Vie. Partecipazione libera

bit.ly/2HwSsiz

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3,

Vie e Sentieri dell'Appennino bolognese. Incontro con Renzo Zagnoni e Aurelio Geremia i Trekking Italia nell’ambito del ciclo di appuntamenti Sentieri e paesi del territorio bolognese a cura di Trekking Italia.

Partecipazione libera

bit.ly/2ovHyCs

sabato 24 marzo

ore 15.30 Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1

Nell’ambito di BOOM! Crescere nei Libri. Inaugurazione della mostra La bambola di Viola esposizione dei disegni originali di Viola Niccolai per La bambola brutta. Storia di Eloisa partigiana, che apre un progetto dedicato a Renata Viganò, con l’obiettivo di parlare ai ragazzi della Resistenza e di dare nuova luce alla figura e all’opera dell’autrice de L’Agnese va a morire.

A cura di Bonaventura Associazione Culturale, Brigata Viganò. In occasione di Bologna Children’s Book Fair

bit.ly/2DxpIUj

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Visita agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagnerà i visitatori alla scoperta dei resti della basilica civile di Bononia, delle fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e delle vestigia dell'Orto Botanico. Offerta libera, prenotazione obbligatoria.

bit.ly/2x9x6Tm

domenica 25 marzo

dalle 15 alle 19: Biblioteca Salaborsa e Salaborsa ragazzi, piazza Nettuno, 3

Apertura al pubblico grazie alla sponsorizzazione del Gruppo Hera. Sono attivi i servizi di iscrizione, prestito, restituzione, consultazione di libri e periodici, navigazione internet, informazioni di base. Sono aperti sale studio, scavi archeologici e caffetteria.

bit.ly/2A7cEoh

lunedì 26 marzo

ore 14.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Grecia classica verso la decadenza. Demostene. Focus di questo incontro è la crisi politica della Polis greca, nella quale si faceva sempre più strada l'idea di costituire una confederazione panellenica

Partecipazione gratuita.

bit.ly/2IpIzVa

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Knit Café letterario in biblioteca. L’arte tessile incontra il libro.Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della Biblioteca Roberto Ruffilli.

Partecipazione libera

bit.ly/2FlQ3u8

ore 17.30: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Incontro del Gruppo di lettura in lingua inglese, Lettura Vitale, per parlare del libro Arkansas: Three Novellas di David Leavitt. La partecipazione è libera, aperta a tutti e gratuita.

bit.ly/2FC5ryL

dalle 18: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

Tutto sotto controllo? Una guida per i genitori che consegnano ai propri figli lo smartphone. Incontro per genitori di preadolescenti e adolescenti, a cura di Paola Marmocchi, Psicologa responsabile Spazio Giovani Ausl di Bologna. Appuntamento nell'ambito della rassegna Educare tra il dire e il fare. Ingresso libero

bit.ly/2p77QeI

martedì 20 marzo

ore17 e 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri. Letture per bambini dai 25-36 mesi. Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria.

bit.ly/2o6v4Aj

mercoledì 21 marzo

ore 10.30: Biblioteca Salaborsa, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Little bo peep. Incontri per bambini da 0 a 3 anni per divertirsi cantando canzoni e ascoltando piccole storie in inglese, a cura di PACE in English. Partecipazione libera

bit.ly/2FBazY1

ore 17: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

Alla scoperta del nostro quartiere. Laboratorio fotografico per ragazzi dai 10 ai 15 anni finalizzato alla realizzazione di video e foto che diano una libera rappresentazione del quartiere Navile e della zona Lame attraverso gli occhi dei giovani che lo vivono. Il primo appuntamento è con il fotografo Giacomo Longobardi. Progetto a cura del gruppo socio-educativo Marco Polo 21 e della Biblioteca Lame-Cesare Malservisi Primo appuntamento in biblioteca mercoledì 21 marzo 2018 ore 17 (@longolungo). Per continuare i mercoledì successivi allo stesso orario. Partecipazione libera

bit.ly/2FSdyL5

venerdì 23 marzo

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Storie Piccine del venerdì. Lettura per bambini da 3 a 6 anni a cura di OpenGroup e degli operatori della biblioteca.Partecipazione gratuita con prenotazione.

bit.ly/2FxPGwT

ore 17.15: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

Gli animali e le loro storie. Letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni cura di Erika Piccoli.

ingresso libero

bit.ly/2InN82a

ore 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bambini, piazza Nettuno, 3

Sottovento. Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, per il ciclo L'ora delle storie. Partecipazione libera

bit.ly/2Eduj39

sabato 24 marzo

ore 10: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Bentornata primavera! Letture e laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni, a cura di Maria Grazia De Giorgio di CoopCulture, per il ciclo Il sabato dei bambini.

Partecipazione libera. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

bit.ly/2FNxUVv

ore 10.30: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

E fiorirono felici e contenti. Narrazioni per bambini e bambine a partire da 3 anni. Ingresso libero

bit.ly/2FxKjxP

ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Elmer e i suoi amici. Letture e laboratori creativi per bambini da 5 a 9 anni, per creare nuovi personaggi con carta colorata, colla e forbici. A cura di Opengroup e biblioteca.Partecipazione libera su prenotazione

bit.ly/2tL1OVM

ore 16.30: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

Racconti in urdu/italiano e in francese/italiano. Letture ad alta voce in lingua originale per bambini dai 6 ai 10 anni. Iniziativa nell’ambito di Da una lingua all’altra, ciclo di narrazioni in lingua madre ad opera delle giovani frequentatrici e frequentatori della biblioteca. Al termine di ogni lettura laboratorio di grafica sugli alfabeti. Attività realizzata n collaborazione con gli studenti della classe 2A dell'Istituto Malpighi.

Partecipazione libera

bit.ly/2FMyZNr

domenica 25 marzo

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Lettura e laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni con Émile Jadoul, autore e illustratore belga di libri per bambini. Al termine l'autore sarà a disposizione per firmare le copie dei suoi libri. Evento a cura Alliance Francaise di Bologna, in collaborazione con Sala Borsa Ragazzi, L’École des Loisirs, Institut Français d’Italie, Babalibri, nell’ambito di Boom! Crescere nei libri, promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere che raccoglie incontri, attività e mostre in occasione di Bologna Children's Books Fair.

Partecipazione libera

bit.ly/2Isd1h5

lunedì 26 marzo

ore 19: Biblioteca Luigi Spina, presso DOM la cupola del Pilastro, via Alfredo Panzini, 3,

Disegnare l'avventura. L'arte di William Grill. Incontro con l'illustratore William Grill che dialogherà con gli studenti delle scuole secondarie Saffi.

A cura di Laminarie evento in occasione di BOOM! Crescere nei libri e Bologna Children's Book Fair 2018, in collaborazione con IC11, Biblioteca L. Spina, Hamelin Associazione Culturale.Ingresso libero

bit.ly/2FEFPBp

ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

Presentazione dell’albo illustrato Colapesce (Splen, 2015) a cura degli autori Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata e Laura Francaviglia. L’evento fa parte di BOOM! Crescere nei libri, in occasione della Bologna Children Books Fair.

Partecipazione libera

bit.ly/2p9X5YQ

fino al 18 marzo

Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno, 3

Medici senza camice la mostra per i 40 anni di Fondazione ANT

125.000 persone curate e 10.000 assistite ogni anno a casa propria da 20 équipe multi-disciplinari, 520 professionisti e oltre 2000 volontari. Tutto questo è Fondazione ANT Italia ONLUS, fondata nel 1978 dall'oncologo Franco Pannuti.

Per i suoi 40 anni, la fondazione ha deciso di mostrare a tutti il proprio lavoro quotidiano con le foto firmate da Max Cavallari, Margherita Cecchini, Carlo Guttadauro e Riccardo Marchesini che ritraggono il lavoro quotidiano delle équipe medico-sanitarie ANT, oggetti, documenti e foto d'epoca che ripercorrono le tappe della crescita della Fondazione, il documentario firmato Enza Negroni Senza amore non c'è solidarietà e una campagna tutta nuova in anteprima: queste sono solo alcune delle cose che i visitatori della mostra potranno vedere. La mostra è visitabile negli orari di apertura della Biblioteca

bit.ly/2Ceyo5P

Dal 24 al 27 marzo

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

El árbol florido. Mostra delle 10 tavole dell'illustratrice Francisca Yañez tratte dall’omonimo libro di Marjorie Agosín edito da Mis Raíces. Evento in occasione della Bologna Children's Book Fair.

Il libro verrà presentato dall'illustratrice e dalla direttrice della casa editrice in incontro che avrà luogo in biblioteca il giorno 27 marzo, alle 17. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Ingresso gratuito

bit.ly/2Grlpx7

fino al 27 aprile

Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2.

Mostra Territori interiori parte seconda di Francesco Angelo Farris

Antologica con lente di ingrandimento su disegni, stampe, illustrazioni, lucidi e ceramica di Francesco Angelo Farris, per la rassegna Solosettofoto, ciclo di mostre a cura dell'Associazione Culturale "Vicolo Stretto". La mostra è visitabile negli orari della Biblioteca. Ingresso libero

bit.ly/2FiqcU9

fino al 5 maggio

Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Esci dentro sali sotto, mostra dedicata a Fanny Millard nell’ambito del programma Boom! Crescere nei libri, in occasione di Bologna Children's Books Fair.

Fanny Millard, architetto di formazione, costruisce libri-oggetto che interrogano la dimensione fisica e il dialogo fra corpo, spazio e libro. Millard ha accolto l'invito ad "abitare" Salaborsa rileggendone ambienti ed architetture, attraverso un percorso puntellato di istallazioni-gioco per una nuova fruizione dello spazio.

La mostra, che inaugurerà martedì 27 marzo alle ore 19.30, è a cura Hamelin Associazione Culturale in collaborazione con Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Les Trois Ourses e il progetto Il Bruit d'ourses.

bit.ly/2GHKCU1

fino al 13 maggio

Biblioteca dell'Archiginnasio Piazza Galvani, 1

mostra La bambola di Viola esposizione dei disegni originali di Viola Niccolai per La bambola brutta. Storia di Eloisa partigiana, che apre un progetto dedicato a Renata Viganò, con l’obiettivodi parlare ai ragazzi della Resistenza e di dare nuova luce alla figura e all’opera dell’autrice de L’Agnese va a morire.

A cura di Bonaventura Associazione Culturale, Brigata Viganò. Nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, in occasione di Bologna Children’s Book Fair

bit.ly/2DxpIUj