Istituzione Biblioteche, gli appuntamenti dal 6 al 12 marzo. Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

IN EVIDENZA

sabato 10 marzo

ore 16.30: Biblioteca Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

Narrazioni cruente. Incontro con Carlo Lucarelli, scrittore, regista, giornalista e Mario Vittorangeli, psicoanalista. Questi i titoli dei due interventi: Perche' siamo così cattivi (noi giallisti)? e Racconto della violenza e violenza del racconto; modera Piero Di Domenico, giornalista. Appuntamento nell’abito della quinta edizione de Il lettino e la piazza, ciclo di incontri fra psicoanalisti, intellettuali e rappresentanti della società civile per riflettere e dialogare sui temi sensibili del presente, a cura del Centro Psicoanalitico di Bologna e Biblioteca Salaborsa.Tema della rassegna di quest'anno è DISumanità: aggressività, odio, violenza nella realtà contemporanea. Partecipazione gratuita

Info: bit.ly/2EsnSozo

lunedì 12 marzo

ore 17.30 Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 3

Presentazione del libro di Paolo Cova, Le arti e la spada. La committenza artistica dei templari e dei cavalieri di Malta in Emilia e in Romagna (Persiani, 2018). Ne parlano con l'autore Franco Cardini e Fabrizio Lollini. Il libro nasce dal lavoro di ricerca di Paolo Cova sulla committenza artistica dei cavalieri Templari e di Malta, con particolare attenzione allo studio e al recupero del patrimonio che appartenne ai due Ordini religioso cavallereschi in Emilia e in Romagna.

L’autore ha voluto tracciare da un punto di vista storico il profilo dei due Ordini nella regione, ricostruendo le opere d’arte e i complessi decorativi delle loro magioni.

In collaborazione con l'Università di Bologna - Dipartimento di Arti Visive, Performative, Mediali

Info: bit.ly/2Cpmh5V

ALTRI APPUNTAMENTI

martedì 6 marzo

ore 10: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Spazio mamma - Coccole e libri. Consulenza di professionisti del settore e sostegno alle mamme e ai loro bambini dai 0 ai 12 mesi. Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Bologna, Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna.

Partecipazione gratuita, accesso fino al raggiungimento del limite di capienza della sala.

Info: bit.ly/2jx4jSQ

ore 10: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Una gonna alla volta. Prime nozioni di cucito a macchina e a mano, tecnica per sviluppare un cartamodello e scegliere i tessuti opportuni. Iniziativa a cura dell’Associazione Culturale Vicolo Stretto. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2F2nCl7

ore 15: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Vincitori e vinti. Incontro con Franco Capelli sul tragico epilogo del rapimento Moro e la sconfitta della Stato Italiano e di tutti i protagonisti della vicenda. Appuntamento del ciclo L'Italia degli anni Settanta e il caso Moro, per illustrare la storia d’Italia fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, utilizzando come filo conduttore l’azione politica di Aldo Moro. A cura dell'Associazione Italiana di Geografia, sezione Emilia-Romagna. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2CkVT8O

ore 17.30: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

Incontro del Gruppo di Lettura Liber(a)mente per parlare del libro Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro (Einaudi, 2005). Partecipazione libera

Info: bit.ly/2GS9JlE

ore 18: Biblioteca Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

L'arte dell'essere donna: infanzia, maternità ed età avanzata. Incontro tenuto dalle dottoresse Irene Sabelli, Carmen Trippodo, Eliana Maffettone, per il ciclo BEN-essere o non ben-essere? Questo è il dilemma!, incontri per promuovere il concetto di salute affrontando varie tematiche legate a i vari momenti della vita, promossi da ANSES, Associazione Nazionale Stress e Salute. Partecipazione gratuita

Info:bit.ly/2EYRbnl

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Incontro sull'autodifesa femminile tenuti dal Maestro di Karate e Istruttore della Formazione dell'Accademia Regionale delle Scienze e Tecniche "De la Mer". L'incontro e accessibili a tutte a prescindere dal tipo di corporatura, dall'età e dalla preparazione fisica, ed a cura dell'Associazione Culturale Vicolo Stretto

Partecipazione libera

Info: bit.ly/2GVMOGr

mercoledì 7 marzo

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno, 3

La seconda vita dei libri. Bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna Si possono prelevare testi scartati dalla biblioteca o donare titoli che non servono più.

Offerta libera: i ricavi a sostegno della biblioteca.

Info: bit.ly/2ymqktm

ore 17: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

Incontro del gruppo di lettura Leggerezza per parlare del libro Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino, romanzo pubblicato nel 1979 da Einaudi. L’opera, secondo una costruzione a cornice che ricorda quella del Decameron di Boccaccio e che si ricollega agli interessi dello scrittore per Strutturalismo e Semiologia, racconta la storia di un Lettore e di una Lettrice che, costretti da un refuso di impaginazione a interrompere la lettura di Se una notte d’inverno un viaggiatore, vogliono scoprire come prosegue il romanzo. Nelle loro avventure gli incipit di altri dieci romanzi, mai terminati. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HSqNcX

ore 17.30 Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 3

Presentazione del libro di Paolo Savoia, Cosmesi e chirurgia: Medicina, dolore e bellezza nell'Italia moderna (Milano, Bibliografica, 2017). Ne parlano con l'autore Franco Bacchelli e Giuliano Pancaldi. Prendendo le mosse dall’esperienza del medico e anatomista bolognese del XVI secolo, Gaspare Tagliacozzi, il volume esplora la storia sociale e culturale della chirurgia di età moderna attraverso il filtro della ricostruzione del volto, dimostrando l’importanza di una pratica e di una serie di operatori troppo spesso considerati marginali nel processo della rivoluzione scientifica moderna.

Info: bit.ly/2F2guRv

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Corso di Lingua e Cultura Araba. I fondamenti della lingua e della cultura araba, con particolare riferimento alla calligrafia. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto. Ingresso libero

Info: bit.ly/2t1xiGK

giovedì 8 marzo

ore 15 Biblioteca Ssalaborsa Sala internet - corridoio del Bramante, piazza del Nettuno, 3

Navigare facile Per avere un aiuto per usare internet e la posta elettronica nell'area Internet della biblioteca i

facilitatori informatici dell'associazione Bibliobologna sono a disposizione ogni giovedì pomeriggio dalle 15

alle18 per allenare all'uso del computer. E' obbligatorio prenotare il servizio ai punti informazione della

biblioteca. I facilitatori informatici sono presenti in Salaborsa grazie al progetto Pane e internet promosso dalla

Regione Emilia-Romagna e finalizzato all'alfabetizzazione dei cittadini all'uso di internet e dei servizi

online della pubblica amministrazione locale.

info: bit.ly/2CTgQrN

ore 17 Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli vicolo Bolognetti 2

Ma che amore è– Reading. Parole per dire di amore distorto e vendicativo, di uomini che per amore aggrediscono, violentano, uccidono e di donne che si lasciano picchiare o molestare credendolo amore, di amore che non c'è e non c'è mai stato, di amore inventato e non ricambiato.

Lettura di testimonianze di donne sul tema dell'amore e del disamore, del rapporto fra uomo e donna e della violenza sulle donne Lettura: Mirna Boncina, Beatrice De Leonibus, Giuliana Giovagnoni, Gioia Tosi.

Ingresso libero

info: bit.ly/2F7Q2u5

ore 17.30: Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3

Will Eisner Week 2018. Incontro con Andrea Plazzi nel’ambito di Disognando, ciclo di incontri con gli autori, sceneggiatori e illustratori di fumetti che parlano del loro mestiere e cercano di rispondere alle domande: cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti?

Partecipazione libera.

Info: bit.ly/2DS9VAu

ore 18: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Festa delle Donne 2018 con Licia Giaquinto. Donne estreme del Sud nei romanzi della scrittrice e omaggiare la Festa delle Donne.

Le sue ultime opere pubblicate: La Ianara (Adelphi) e La Briganta e lo Sparviero (Marsilio) sono incentrate su due figure di donne, Adelina e Filomena, che si trovano a nascere e a vivere in un'epoca e in un territorio (l'Irpinia) ancora immersi in una concezione pagana dell'esistenza. Esse incarnano le due facce contrapposte della Luna, secondo la cultura antica. Una, infatti, è una strega e come tale seguace di Ecate, la dea notturna misteriosa e oscura. L'altra è una briganta realmente esistita, che ha combattuto contro l'esercito piemontese durante l'Unità d'Italia, e impersona il lato diurno e guerriero della dea Diana. Per entrambe l'esistenza fu un campo di battaglia in cui furono assolute protagoniste.

Info: bit.ly/2HSIfOa

ore 18.30: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

Presentazione del libro di Serena Campi Gardlèn. Una storia bolognese (Nuova S1, 2017). L'autrice parlerà della condizione femminile a Bologna nella prima metà del Novecento. Seguirà intrattenimento con musica dal vivo e aperitivo offerto dalla casa editrice Nuova S1. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2BZl9VU

ore 21: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

8 marzo in 3D. Spettacolo a cura di Zoè Teatri per celebrare la Festa della Donna con canzoni e storie di donne e uomini ribelli, fra cui Anna Magnani, Frida Khalo e Ginette Maria Fino.Spettacolo con Barbara Baldini, Francesca Ciampi, Ginetta Maria Fino, Lorena Grattoni; musiche di Spartito Democratico; regia di Mavi Gianni. A seguire la testimonianza di Francesca Ciampi, maestra elementare e moglie di Cesare Malservisi. Iniziativa in collaborazione con la Biblioteca Lame-Cesare Malservisi e con il contributo di ANPI Lame-Corticella. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2F8wYuP

venerdì 9 marzo

ore 16: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Nutriamo la mente: alla scoperta di come alimentazione e psicologia possono diventare nostri alleati. Incontro con le dottoresse Francesca Carpani, psicologa e psicoterapeuta e Eliana Maffettone, biologa nutrizionista, nell’ambito di Leggere la realtà, convegni di storia, filosofia, letteratura, scienze, musica e attualità a cura dell’ Università degli Anziani Primo Levi. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2FESMMc

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Leila in Salaborsa. Angolo informativo sulla biblioteca degli oggetti: come è possibile usare gli oggetti prendendoli in prestito come in una biblioteca.

Info: bit.ly/2xrG1mc

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3

Prima della Biblioteca. Incontro alla scoperta della storia di Salaborsa con immagini di repertorio, foto d'epoca, piante catastali. Un viaggio attraverso la storia del palazzo che nel corso dei secoli è stato orto botanico, cafè chantant, ristorante popolare, campo di basket e molto altro, fino a diventare, nel 2001, la biblioteca che oggi tanti frequentano. Partecipazione gratuita su prenotazione

Info: bit.ly/2rSJYPS

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3,

Camminare in città. Incontro con Roberto D'Agostino nell’ambito del ciclo di appuntamenti Sentieri e paesi del territorio bolognese a cura di Trekking Italia. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2ovHyCs

ore 17.30: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

In occasione della Festa della Donna, presentazione del romanzo di Dorina Cavallaro Come capo Giuseppe, sono stanca della guerra ( Eracle, 2016): Gabriella Cioni leggerà alcuni brani del libro. La protagonista, Anna Silenti, è vittima di un vissuto in famiglia angosciante e doloroso. A diciott'anni si ribella e fugge di casa; malgrado il passato sia sempre presente a tormentarla Anna, con coraggio e intelligenza, cercherà di ricostruire la sua esistenza con l'aiuto di uno psicoterapeuta.

Dorina Cavallaro è nata a Badia Polesine (Rovigo) nel 1947, e dal 1961 vive nel Bolognese, dove è stata operaia e poi assistente all'infanzia presso gli asili nido; ora si dedica totalmente alla scrittura. Il suo esordio avviene con Al tocco dell'Ave Maria (Eracle, 2015). Partecipazione libera

Info: bit.ly/2oF0spC

ore 18 Biblioteca Casa di Khaoula via di Corticella, 104

Per Incontri a km 0- Rassegna di letteratura, arte e attualità, Licia Gheri presenta il suo ultimo libro Salvami!(ed. Il mio libro). Parole e immagini dalle montagne.La fantastica Val-sul-Mondo con i suoi abitanti e le loro storie. La vita di Walter Bonatti, grande alpinista e uomo solitario. La presentazione sarà accompagnata da alcune suggestive immagini.

Info: bit.ly/2F9mvMb

ore 20.45: Biblioteca Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3,

Orchestra Mozart 'Di nota in nota'. Concerto dei solisti dell’Orchesta Mozart Mattia Petrilli, flauto, Giacomo Tesini, violino, Behrang Rassekhi, viola e Luca Franzetti, violoncello, che eseguiranno brani di Beethoven, Villa-Lobos e Mozart. Nell’occasione introduzione al repertorio dell'Orchestra Mozart festival che si terrà a Bologna dal 6 all'8 aprile 2018.

L'ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da fare tramite mail a: info@accademiafilarmonica.it

Info: bit.ly/2CpsM8R

sabato 10 marzo

ore 10: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

Incontri sull'allattamento materno a cura di Sarah Cereghini, consulente de La Leche League Italia Onlus, Lega per l'allattamento materno. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2GT0ty2

ore 11: Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 3

Così faran tutte. Lettura a cura del musicologo Piero Mioli dell'opera Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc composta su un libretto tratto dall'omonimo testo di Georges Bernanos.

La storia si ispira a un fatto realmente accaduto, e cioè all'esecuzione, nel luglio 1794, durante il regime del Terrore, di sedici religiose francesi, note come le "martiri di Compiègne", che si erano rifiutate di rinunciare ai loro voti.

L'incontro fa parte del ciclo "Dentro l'Opera", organizzato in collaborazione con l'Università Primo Levi

info: bit.ly/2FDLIQa

ore 15.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Dissenso comune. Letture a cura di Margherita Ferioli con interventi di Rossella Mariuz avvocato del Gruppo Donne e Giustizia; Rita Belenghi e Rossella Palmisano, professoresse della Scuola media Volta, presenteranno i lavori dei ragazzi delle loro classi. Evento nell’ambito di Diamo una mano contro la violenza a cura dell’ U.D.I. Unione Donne Italiane. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2EXPsyW

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Visita agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagnerà i visitatori alla scoperta dei resti della basilica civile di Bononia, delle fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e delle vestigia dell'Orto Botanico. Offerta libera, prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2x9x6Tm

domenica 11 marzo

dalle 15 alle 19: Biblioteca Salaborsa e Salaborsa ragazzi, piazza Nettuno, 3

Apertura al pubblico grazie alla sponsorizzazione del Gruppo Hera. Sono attivi i servizi di iscrizione, prestito, restituzione, consultazione di libri e periodici, navigazione internet, informazioni di base. Sono aperti sale studio, scavi archeologici e caffetteria.

info: bit.ly/2A7cEoh

lunedì 12 marzo

ore 14.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Grecia classica. Il declino di Atene e Tucidite. Incontro sulla Civiltà Greca a cura di Portos Belelli.

Partecipazione gratuita.

Info: bit.ly/2ovVaxE

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Knit Café letterario in biblioteca. L’arte tessile incontra il libro. Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della Biblioteca Roberto Ruffilli. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2EuSoCA

Ore 18.30 Biblioteca Scandellara

CONCRETA...MENTE In occasione della Settimana Mondiale del Cervello, la psicologa Chiara Tesini illustra come proteggere le proprie abilità cognitive dallo stress e dallo scorrere del tempo, con un incontro pratico ed esperienziale, per favorire la conoscenza e la consapevolezza delle proprie risorse che possono migliorare il benessere psicologico e la qualità della vita.

Info: bit.ly/2ta6GDv



ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

martedì 6 marzo

ore 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bambini, piazza Nettuno, 3

Pomeriggio a perdifiato. Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, per il ciclo L’ora delle storie. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2Eduj39

mercoledì 7 marzo

ore 17 e 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri. Un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini dai 5 ai 36 mesi: parole, figure nei primi libri per i piccoli. Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2o6v4Aj

giovedì 8 marzo

ore 11: Biblioteca Salaborsa, Sala bebè, piazza Nettuno, 3

Il mio primo libro in giapponese. Letture, canti e chiacchiere fra genitori e bambini, da 0 a 36 mesi, qualunque sia la loro lingua madre. A cura di Manekineco, cuccioli giapponesi a Bologna.

Partecipazione libera

Info: http://bit.ly/2GSvguv

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa ragazzi presso teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti, 16

La biblioteca va a teatro, il teatro va in biblioteca. Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

a cura degli attori de La Baracca, Testoni Ragazzi. Ingresso libero con prenotazione.

Info: bit.ly/2zvTt9O

venerdì 9 marzo

ore 17: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Questo libro non ha senso. Letture animate per bambini per il ciclo Cosa c'è in biblioteca???: dalle ore 17 alle 17.30 per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni: dalle ore 17.30 alle 18 per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni. Partecipazione gratuita

Info: bit.ly/2ouSEro

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Storie Piccine del Venerdì. Lettura per bambini da 3 a 6 anni a cura di OpenGroup e degli operatori della biblioteca.Partecipazione gratuita con prenotazione.

Info: bit.ly/2FCWJRJ



sabato 10 marzo

ore 10: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Un album di ricordi per il papà!! Lettura laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati dai genitori, a cura di Maria Grazia De Giorgio di CoopCulture per il ciclo Il sabato dei bambini.

Partecipazione gratuita con prenotazione

Info: bit.ly/2t421mA

ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Soffi di vento. Letture e laboratori creativi per bambini da 5 a 9 anni, per creare nuovi personaggi con carta colorata, colla e forbici. A cura di Opengroup e biblioteca. Partecipazione libera su prenotazione.

Info: bit.ly/2FD8hEn

ore 10.30:Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

I cani non sono ballerine. Animazione e laboratorio per bambini a partire da 3 anni. a cura di Associazione Armonie. Ingresso libero con prenotazione.

Info: bit.ly/2F2gvEW

ore 10.30 Biblioteca Casa di Khaoula

'Tagli e Ritagli' Narrazione animata e laboratorio creativo per bambini e bambine da 6 a 12 anni a cura del comitato METTIAMO IN MOTO LA ZUCCA!

Prenotazione obbligatoria in biblioteca o telefonando al n. 051/6312721. Non sono ammesse prenotazioni via mail. E' richiesta la presenza di un genitore.

Info: bit.ly/2oKjafJ

ore 11.30: Biblioteca Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

C'era una volta … lettura di fiabe e favole ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura del Gruppo Legg'io.

Partecipazione libera

Info: bit.ly/2oxCtth

ore 16.30: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

Racconti in arabo/italiano e in rumeno/italiano. Letture ad alta voce in lingua originale per bambini dai 6 ai 10 anni. Iniziativa nell’ambito di Da una lingua all’altra, ciclo di narrazioni in lingua madre ad opera delle giovani frequentatrici e frequentatori della biblioteca. Al termine di ogni lettura laboratorio di grafica sugli alfabeti. Attività realizzata n collaborazione con gli studenti della classe 2A dell'Istituto Malpighi.

Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HTnsKF



domenica 11 marzo

dalle 15 alle 19: Salaborsa ragazzi, piazza Nettuno, 3

lunedì 12 marzo

ore17: Biblioteca Salaborsa, Sala bebè, piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri. Un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli: ore 17, letture per bambini dai 9 ai 12 mesi; ore 17.45, letture per bambini dai 19 ai 24 mesi.

Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2o6v4Aj

ore 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bambini, piazza Nettuno, 3

Trappole, trucchi e trabocchetti. Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, per il ciclo L’ora delle storie. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2Eduj39