Eventi nelle biblioteche: laboratori, mostre, incontri

Istituzione Biblioteche, gli appuntamenti dal 22 al 28 maggio. Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

IN EVIDENZA

giovedì 24 maggio

alle ore 20.30 le note dello Stabat Mater di Rossini riecheggeranno ancora nella Sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio che ne ospitò, il 18 marzo 1842, la prima esecuzione italiana. Sul podio nel 1842 era Gaetano Donizzetti, mentre a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna giovedì sarà il maestro Michele Mariotti.

Date le dimensioni ridottissime della Sala, che non consentono la presenza del pubblico, il concerto potrà essere seguito in streaming al Teatro Comunale, dove sarà proiettato in diretta su uno schermo cinematografico e verrà trasmesso attraverso un sistema audio all’avanguardia. Insieme a Mariotti, sono impegnati come solisti il soprano Yolanda Auyanet, il tenore Antonino Siragusa, il mezzosoprano Veronica Simeoni e il basso Marko Mimica. Il Coro del Comunale è preparato da Andrea Faidutti.

Streaming e digitalizzazione si realizzano grazie al sostegno di Alfasigma.

I biglietti per la diretta streaming del concerto nella Sala Bibiena del Teatro Comunale (da 20 a 15 euro) sono in vendita presso la biglietteria del Teatro.

L’evento è inserito nel fitto programma di celebrazioni per il 150° anniversario della morte del grande musicista che ebbe con Bologna un rapporto lungo e intenso.

L’affascinante vicenda della prima esecuzione, che diede il nome ad una della Sale più prestigiose della Biblioteca dell’Archiginnasio, è raccontata in una mostra online attraverso giornali d’epoca e i documenti dell’archivio di Marco Minghetti riferiti ai lavori della commissione incaricata di soprintendere all'esecuzione, commissione della quale Minghetti stesso era fra i membri più autorevoli. (bit.ly/2ntzyQl)

Info: bit.ly/2rOP2lE

venerdì 25 maggio

ore 17.30: Biblioteca di Casa Carducci, Piazza Carducci 5

Oggi la primavera è un vino effervescente. Versi e musiche. Voce recitante Luigi Monfredini. Chitarra classica Iames Santi. Spettacolo nell’ambito della rassegna “Dove abitano le parole”.

Lo spettacolo propone una scelta fra le poesie italiane più suggestive scritte nella seconda metà dell'Ottocento e nel Novecento sulla Primavera, tema dello spettacolo. Ascolteremo dalla voce dell'attore Luigi Monfredini versi non solo di Giosue Carducci, ma anche di D'Annunzio, Giovanni Pascoli, Vincenzo Cardarelli, Corrado Govoni, Marino Moretti, Cesare Pavese, Gianni Rodari e altri. E dalla chitarra classica di Iames Santi un commento musicale ad hoc con brani da Bach, John Downland, Francisco Tarrega, Isaac Albéniz, Erik Satie, Miguel Llobet, Agustin Barrios e Joao Pernambuco. Il titolo, tratto da un noto componimento di Cardarelli, ammicca con una delle passioni del padroni di casa.

Info: bit.ly/2LaB9Gn

venerdì 25 e sabato 26 maggio

Buon compleanno Biblioteca Borgo! Il compleanno della biblioteca è un'occasione per incontrare gli utenti e ringraziali dell'attenzione e dell'affetto con cui durante l'anno seguono le iniziative della biblioteca e fa parte di "Maggio dei Libri 2018" campagna nazionale con l’obiettivo di sottolineare il valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

venerdì ore 17: Letture per bimbi, presentazione libri, e... brindisi e torte.

sabato ore 10.30: Laboratori e letture per bambini, inaugurazione della mostra, banchetto informativi su corsi di informatica per lavoratori disoccupati.

Partecipazione libera

Info: bit.ly/2rKDujf rKDujf

ALTRI APPUNTAMENTI

martedì 22 maggio

ore 10: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Spazio mamma - Coccole e libri. Consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini dalla nascita ai 12 mesi. Ostetriche, assistenti sanitarie, educatori e bibliotecari incontrano le mamme per parlare di allattamento, svezzamento, accudimento del bambino, vaccinazioni, contraccezione e per dare informazioni sui servizi e le opportunità per la prima infanzia. In collaborazione con Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna, Villa Mazzacorati e Casteldebole. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HJijbC

ore 18: Salaborsa Ragazzi, sala incontri , piazza Nettuno, 3

Incontro del gruppo di lettura di Biblioteca Salaborsa dedicato alla scrittrice Virginia Woolf, per parlare del libro Gita al faro. Interviene Magda Indiveri del Liceo Galvani di Bologna e La Bottega dell'Elefante.

Partecipazione gratuita su prenotazione.

Info: bit.ly/2FS9ECM

ore 18.30: Biblioteca Scandellara, via Scandellara, 50

Aperitivo letterario. Presentazione dei libri ambientati nella città di Bologna, Noa di Stefano Andrini (Sensoinverso edizioni, 2016), Gardlén di Serena Campi (Edizioni Nuova S1, 2017), La consistenza del sangue di Massimo Fagnoni (Giraldi, 2018) e In quel che resta del tempo di Maria Paoloni (Giraldi, 2016). Saranno presenti gli autori; accompagnamento musicale di Lorenzo Ricci Garotti. Appuntamento nell’ambito della rassegna Quattro passi nella lettura... romanzi, storie di vita e sullo sfondo Bologna.

Partecipazione libera con prenotazione

Info: bit.ly/2rMkQGV

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Incontri sull'autodifesa femminile accessibili a tutte a prescindere dal tipo di corporatura, dall'età e dalla preparazione fisica. A cura dell'Associazione Culturale Vicolo Stretto. Frequenza libera

Info: bit.ly/2k2wGcO

mercoledì 23 maggio

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Corso di Lingua e Cultura Araba con particolare riferimento alla calligrafia, a cura dell'Associazione Culturale Vicolo Stretto. Ingresso libero

Info: bit.ly/2Gp0FEe

ore 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24

Esther Stanhope. La profetessa del Monte Libano. La scandalosa Lady che trasformò una fuga d’amore in un’avventura spirituale tutta laica fra i Drusi del Monte Libano. Ne parla Marcella Emiliani. Per il ciclo “L'Altro Oriente: le viaggiatrici europee dell’Ottocento”. Ingresso libero

Info: bit.ly/2Ime0iz

ore 20.30: Biblioteca Corticella, presso Centro Civico Corticella, Via Gorki, 10

300 e più colloqui con i vostri figli: di cosa parlano i ragazzi allo sportello d’ ascolto? Conferenza del Dott. Gabriele Raimondi sulle tematiche più discusse dai ragazzi riscontrate in anni di lavoro presso lo Sportello di Ascolto nelle scuole. Appuntamento nell’ambito di Primavera d'informazione psicologica, campagna provinciale di Informazione Psicologica, di promozione della salute e del benessere psicologico, organizzata dall’Associazione Scientifica e Culturale Progetto Psicologia. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2KrJvbx

giovedì 24 maggio

ore 17: Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5

Ketty La Rocca 80. Gesture, speech and word | XVII edizione Biennale Donna.

Presentazione della mostra antologica a cura di Francesca Gallo e Raffaella Perna al Padiglione d'Arte Contemporanea di Ferrara dal 15 aprile al 3 giugno.

L'incontro è frutto della sinergia tra la Biennale Donna Ferrara, il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna e la Biblioteca Italiana della Donne/Centro delle Donne Città di Bologna con la collaborazione del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna/Istituzione Bologna Musei.

Info: bit.ly/2GsiaUj

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Visita agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagnerà i visitatori alla scoperta dei resti della basilica civile di Bononia, delle fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e delle vestigia dell'Orto Botanico. Offerta libera, prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2x9x6Tm

ore 17.45: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

Non lo riconosco più. Ultimo di tre incontri rivolti a genitori di preadolescenti e adolescenti a cura di Paola Marmocchi, psicologa dello Spazio Giovani Bologna, e Elena Greco, psicologa dello Spazio Giovani San Lazzaro di Savena. Partecipazione libera, iscrizione obbligatoria

Info: bit.ly/2IjPLFT

ore 20: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Narcisista e masochista: complici o rivali? Conferenza delle dottoresse Claudia Palermo e Isadora Fortino nell’ambito della rassegna Primavera d'informazione Psicologica. Risveglia il tuo benessere campagna Provinciale di Informazione Psicologica, di promozione della salute e del benessere psicologico, organizzata dall’Associazione Scientifica e Culturale Progetto Psicologia.

Ingresso libero

Info: bit.ly/2rN4he7

ore 20.30: Biblioteca Corticella, presso Centro Civico Corticella, Via Gorki, 10

I sentimenti e i bisogni dentro le parole che diciamo. Comunicazione Empatica Nonviolenta. Conferenza della dott.ssa Marzia Zunarelli, psicologa, nell’ambito della rassegna ComunicAbilità: Strumenti per capire meglio se stessi e gli altri, a cura dell’ Associazione Psicosfere in collaborazione con la biblioteca. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2k3xCgW

venerdì 25 maggio

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Il lato oscuro. Figure e itinerari dell'Ombra. Incontro divulgativo sul pensiero di C.G.Jung promosso dal Centro Culturale Junghiano Temenos. Ingresso libero

Info: bit.ly/2rKYxlQ

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Leila in Salaborsa. Angolo informativo sulla biblioteca degli oggetti: come è possibile usare gli oggetti prendendoli in prestito come in una biblioteca.

Info: bit.ly/2xrG1mc

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Presentazione del libro E venni al mondo di Barbara Buoso (Apogeo editore, 2018). Letture e discussione con l'autrice e Ilaria Durigon, fondatrice della libreria delle donne di Padova, della scuola di scrittura Virginia Woolf e presidente dell'associazione Virginia Woolf.

Partecipazione libera

Info:bit.ly/2rN2hCr

17.15 Biblioteca Borgo Panigale, Via Legnano, 2

Presentazione del libro Racconti Americani di Mauro Fornaro, è una raccolta di trenta racconti, quasi tutti inediti, scritti con il solito stile intriso di cinismo, ironia e disincanto, ma anche con una profonda dolcezza. Una scrittura attenta e appassionata, che trova come amici personaggi vinti e sempre alla ricerca di speranza, redenzione, voglia di amare ed essere amati, scavando nel marciume della vita fino a raggiungere un po’ di pace.

Info: bit.ly/2rRyIjj

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

Cammini in Valle D'Aosta: sentieri e animali d'alta quota. Incontro con Trekking Italia e Bruno Bedonni della Lipu. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2IKyEw7

ore 18: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

Presentazione dei libri Lo stato di Dio di Silvia Di Giacomo (Foschi, 2017) e L'abbandonatrice di Stefano Bonazzi (Fernandel, 2017). Ingresso libero

Info: bit.ly/2IqhYXw

ore 18: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

Presentazione del libro di Lorena Lusetti, I vasi di Ariosto (Edizioni Damster, 2018). Sarà presente l’autrice. Seguirà aperitivo con rinfresco a cura del Molino Urbano. Attività nell’ambito de Il Maggio dei Libri, campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2wLgd5F

ore 21: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

La memoria corta, il presente non basta. Spettacolo corale a cura de Il gruppo Legg'io. Una rievocazione di valori, idee, testimonianze di vita di alcune figure emblematiche del secolo XX, fra USA ed Europa, tra politica, letteratura e musica (J. F. Kennedy, Fernanda Pivano, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Odetta, Joan Baez), per recuperare eredità dimenticate e progettare un futuro migliore. Entrata libera

Info: bit.ly/2wNXGWy

sabato 26 maggio

ore 9.30: Biblioteca Italiana delle Donne, Via del Piombo 5

The moral case of abortion. Per il diritto all’autodeterminazione sessuale e riproduttiva 40 anni dopo la legge 194.

Presentazione del libro di Ann Furedi, coordinatrice del British Pregnancy Advisory Service, che discuterà con Anna Pompili (ginecologa, Ass. Medici italiani contraccezione e aborto-AMICA), Corrado Melega (ginecologo) e Angela Balzano (Ass. Orlando). A quarant’anni dall’approvazione della legge 194, un’occasione importante per ragionare sui suoi limiti e sulla possibilità di superarli.

Info: bit.ly/2GukWZl

ore 10. Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3

La riproducibilità dell'errore. Distribuzione gratuita di cinquanta manifesti numerati e autenticati dall’autore, Giusepe de Mattia, realizzati in occasione del sedicesimo compleanno di Salaborsa. Evento in occasione del primo giorno del festival Error day, giornata mondiale dell’errore nata per celebrare gli abbagli clamorosi.

Info: bit.ly/2IkOYEx

ore 16: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

Presentazione del libro di Antonio Dikele Distefano Non ho mai avuto la mia età (Mondadori, 2018). Sarà presenta l’autore. Incontro in collaborazione con Mondadori Bookstore. Ingresso libero

Info: bit.ly/2rMDI90

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat Mater, piazza Galvani 1

Incontro con Patrizio Bianchi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro 4.0 La nuova rivoluzione industriale (il Mulino). Intervengono con l’autore Sonia Bonfiglioli e Alberto Vacchi. Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Internet delle cose, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale, blockchain, stampa 3D stanno cambiando in profondità il nostro modo di vivere, consumare, produrre, lavorare, interagire. Il mutamento di paradigma distrugge parte del vecchio mondo e ne fa nascere un altro: una nuova tecnologia richiede un nuovo sistema di saperi, un nuovo modello educativo, ma comporta anche la necessità di adattare stili di vita, modelli di consumo, organizzazione sociale e spaziale, nuove forme di divisione del lavoro. Cruciale il ruolo dell’informazione: i numeri, i dati, saranno la principale materia prima. E cruciale il ruolo della politica, per facilitare l’acquisizione delle nuove competenze e per governare le conseguenze sociali e territoriali.

L’incontro, ultimo appuntamento del ciclo “Le Voci dei libri in Archiginnasio” in collaborazione con Librerie.Coop sostituisce quello con Enzo Bianchi, previsto dal programma, rinviato a data da destinarsi.

Info: bit.ly/2ItNW5a

lunedì 28 maggio

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Knit Café letterario. L’arte tessile incontra il libro. Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della biblioteca. Ingresso libero

Info: bit.ly/2L6U0m1

ore 17 Biblioteca dell’Archiginnasio Sala dello Stabat Mater.

L’Accademia Clementina presenta il libro di Andrea Emiliani Opere D’Arte prese in Italia nel corso della campagna napoleonica 1796-1814 e riprese da Antonio Canova nel 1815

Œuvres d’art prises en Italie pendant la campagne napoléonienne 1796-1814 et repris par Antonio Canova en 1815 Carta Bianca Editore, Faenza (RA), 2018

Saluti: Fabio Roversi Monaco, Pier Luigi Cervellati, Enrico Fornaroli,

Interventi: Gianni Venturi, Mauro Tosti, Andrea Emiliani

Info: bit.ly/2rQWsVG

ore 18: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

Presentazione del libro di Alessandro Robecchi Follia Maggiore

Assieme all’autore ne pareranno Paolo Nori e i lettori del gruppo di lettura Il circolo del giallo. In collaborazione con l'editore Sellerio e l'associazione culturale Per Wilma. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2IL3ncw

ore 18: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Presentazione dell'inchiesta sociale Sentirsi insicuri realizzata dal Gruppo di Inchiesta Sociale La città si-cura sul tema della percezione del territorio della Bolognina e condotta con gli strumenti dell'inchiesta e della ricerca qualitativa. Intervengono Giuseppe Scandurra, antropologo, Sandro Bellassai, antropologo e le persone protagoniste, conduttori e intervistati, della ricerca.

Partecipazione libera

Info: bit.ly/2rMC1Z9

ore 18: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

L'Eracle di Euripide. Incontro del Prof. Giovanni Ghiselli, membro del Direttivo del Centrum Latinitatis Europae, nell’ambito del ciclo I drammi rappresentati nel teatro greco di Siracusa. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2wLf52e

ore 20: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Potevo fare meglio!. Come smascherare e gestire la nostra parte esigente. Conferenza della dott.ssa Roberta Ricci nell’ambito della rassegna Primavera d'informazione Psicologica. Risveglia il tuo benessere campagna Provinciale di Informazione Psicologica, di promozione della salute e del benessere psicologico, organizzata dall’Associazione Scientifica e Culturale Progetto Psicologia. Ingresso libero

Info: bit.ly/2rN4he7

ore 20.30: Biblioteca Scandellara, via Scandellara, 50

SOS rabbia e conflitto: usare l'ascolto e la comunicazione attiva nella relazione con bambini e adolescenti . Incontro sulle diverse modalità comunicative all'interno di situazioni conflittuali per promuovere le tecniche di ascolto attivo come strumento per comprendere e approfondire i bisogni di bambini e ragazzi. Appuntamento nell'ambito della quarta edizione della Primavera d'Informazione Psicologica,campagna Provinciale di Informazione Psicologica, di promozione della salute e del benessere psicologico, organizzata dall’Associazione Scientifica e Culturale Progetto Psicologia. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2rLXqCy



ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

giovedì 24 maggio

ore 17 e 17.45 : Salaborsa Ragazzi, sala bebè , piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri. Attività per bambini dai 25 ai 36 mesi . Un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli

Partecipazione libera

Info: bit.ly/2o6v4Aj

venerdì 25 maggio

ore 10.15 Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Bi bo be giochi vocali in Sala Bebè per bambini dai 0 ai 3 anni per esplorare insieme a una cantante tanti modi per giocare con la voce, riscoprire conte, canti e filastrocche della tradizione, dialogare con i suoni. Gli incontri sono rivolti a mamme e bambini da 0 a 3 anni.

Info: bit.ly/2KudwZf

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Storie piccine del venerdì. Letture animate per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Opengroup e della biblioteca.Partecipazione gratuita con prenotazione

Info: bit.ly/2KpdLnx

sabato 26 maggio

ore 10.30: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

Fiabe di nuvole e di sole. Narrazioni per bambini a partire da 3 anni per la rassegna Fiabe in biblioteca

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Info: bit.ly/2GqwoVW

ore 11 Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, Via Marco Polo, 21/13

Idee in testa per libri in tasca - il libro a fisarmonica. Ciclo di letture e attività laboratoriali curate dalla bibliotecarie, rivolto a bambine/i dai 4 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita.

Info: bit.ly/2ICRuCe

lunedì 28 maggio

ore 17 e 17.45: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri. Attività per bambini dai 9 ai 12 mesi . ore 17.45: Attività per bambini dai 13 ai 18 mesi . Un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2o6v4Aj



MOSTRE

fino al 26 maggio

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Mostra fotografica Ho un libro in testa: un racconto per immagini , sui pensieri e le emozioni suscitate dai libri letti dai giovani lettori delle classi 4°B e 4°C della scuola primaria Guidi.

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Info: bit.ly/2wRzdzG

fino all’8 giugno

Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Installazione multimediale Geografia di un interno. Luoghi dell'abitare e ricerca artistica tra memorie e sperimentazione di Chiara Fagone. Una lettura inedita dell'universo dell'abitare. Un viaggio nell'eterogenea topografia dello spazio che abitiamo a partire dalla "geografia di un ambiente". Introduzione video e installazione multimediale a cura del collettivo #ACAD. Un progetto di arte a domicilio - Bologna e Associazione culturale Vicolo Stretto. L’installazione è visitabile negli orari della biblioteca

Info: bit.ly/2HNex0I

fino al 10 giugno

Biblioteca dell'Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti, piazza Galvani, 1

La mostra Universo Futurista 11 satelliti futuristi nasce dalla collaborazione con la Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, che ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte e della cultura visiva italiana del XX secolo, nell’ambito dell’esposizione “Universo Futurista” che avrà luogo nella sede della Fondazione.

Universo Futurista è dedicata e alla concezione estetica e alle tematiche centrali del movimento futurista illustrate attraverso l’accurata selezione di dipinti, sculture, oggetti di design, disegni progettuali, fotografie e fotomontaggi, manifesti pubblicitari e documenti autografi di ogni genere realizzati da artisti futuristi dal 1909 fino alla fine degli anni ‘30 del Novecento. Gli undici satelliti del sottotitolo della mostra allestita in Archiginnasio fanno riferimento alle undici bacheche che, nella Biblioteca dell’Archiginnasio accolgono documenti e oggetti, tutti appartenenti alla Fondazione, che completano idealmente il percorso della mostra principale.

Info: bit.ly/2GSi2P6

fino all'11 giugno

Biblioteca Salaborsa, piazzacoperta, piazza Nettuno, 3

mostra Is it future is it past: storia degli effetti speciali al cinema in venti tappe, da Meliès ad Alien, fino ad Avatar e al mondo virtuale di Spielberg, mostrando tanti making of inediti.

L'esibizione allestita dal Future Film Festival è a cura di Giulietta Fara, Oscar Cosulich, Carlo Tagliazucca e Luca Della Casa. Visitabile negli orari di apertura di Salaborsa.

Info: bit.ly/2HPomY1