Eventi in biblioteca: una settimana fra laboratori e mostre

Istituzione Biblioteche: gli appuntamenti da martedì 3 a lunedì 9 aprile. Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI:

sabato 7 aprile

ore 17.30 Biblioteca dell'Archiginnasio, piazza Galvani 1

Incontro con Umberto Galimberti per la presentazione del suo libro La parola ai giovani (Feltrinelli). Ne parla con l’autore Matteo Lepore, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna.

Ogni genitore si chiede chi sia il proprio figlio, che cosa desideri, come sia fatto il suo mondo. Ma spesso capire è complicato, ed essere d’aiuto nelle difficoltà lo è ancora di più. Umberto Galimberti sa che nell’era di Facebook e di Instagram la realtà che conta è quella virtuale, il tempo è accelerato e la competizione per ritagliarsi un ruolo nella società è molto forte: “Chi non corre e non vince in questa gara di velocità non è al mondo. In quel mondo virtuale che ormai è più reale del mondo cosiddetto ‘reale’”. E come reagiscono i giovani a questa pressione? La fretta che ogni ventenne ha di realizzare i propri sogni rischia di degenerare in una forma di cinismo del tutto sconosciuta alla generazione dei suoi genitori.

ALTRI APPUNTAMENTI

mercoledì 4 aprile

ore 17: Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno, 3

“La seconda vita dei libri” è la bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna che ogni mercoledì pomeriggio garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati. L'offerta libera corrisposta dai frequentatori di Salaborsa viene destinata al rinnovo delle collezioni della biblioteca.

ore 17: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi Via Marco Polo, 21/13

Gruppo di Lettura "Leggerezza Biblioteca Lame-Cesare Malservisi". Il libro scelto è "La famiglia Karnowski" di Israel Joshua Singer. Grandioso affresco familiare in cui si snoda la saga dei Karnowski, attraverso tre generazioni e tre paesi – Polonia, Germania e America.

Così può essere descritto il romanzo di Israel J. Singer, maestro dimenticato, rimasto per troppo tempo nel cono d'ombra del più celebre fratello minore Isaac B., Premio Nobel per la letteratura.

Storia che comincia con David, il capostipite, il quale all'alba del Novecento lascia lo shtetl polacco in cui è nato, ai suoi occhi emblema dell'oscurantismo, per dirigersi alla volta di Berlino, forte del suo tedesco impeccabile e ispirato dal principio secondo il quale bisogna «essere ebrei in casa e uomini in strada».

La partecipazione è libera

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno 3

“Giardini, balconi e terrazzi. Progettazione, allestimento e coltivazione nell'anno del Bonus verde 2018”, incontro con dimostrazione pratica a cura di Dimitri Zuffa dell’Azienda USL di Bologna nell’ambito della rassegna “Giardini urbani. L'arte di vivere la natura in città”.

ore 17.30: Biblioteca Corticella presso sala Alessandri del Centro Civico Michelini, via Gorki 10

Gruppo di cammino. Conversazioni sui sani stili di vita con Andrea Garulli e Gerardo Astorino dell'Azienda Usl di Bologna nell’ambito del progetto Datti una mossa che prevede una serie di attività per rendere sempre più consapevoli e stimolare le persone a scegliere stili di vita corretti. Partecipazione libera

ore 17.30: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo 21/13

RILASSIAMOCI! Tecniche di gestione dello stress

Settimo appuntamento del ciclo di seminari "(Ben)essere o non (ben)essere? Questo è il dilemma!" iniziativa promossa da ANSES (Ass. Nazionale Stress e Salute )

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa F. Carpani. Partecipazione gratuita.

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Corso di Lingua e Cultura Araba. I fondamenti della lingua e della cultura araba, con particolare riferimento alla calligrafia. A cura dell'associazione culturale Vicolo Stretto. Ingresso libero

giovedì 5 aprile

ore 10: Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Terzo anno di una serie di incontri in cui verranno usati semplici testi in lingua inglese (inclusi i crosswords) allo scopo di rinfrescare la conoscenza di quella lingua e di mantenere in esercizio le funzioni cognitive. Progetto:”Una fiaba per i nonni e....viceversa “ - Incontri di Inglese Partecipazione gratuita, età suggerita over 65 anni. Tutors: Prof. A. Canè, D.ssa S. Zanetidou.Ingresso libero

ore 15: Biblioteca Salaborsa, sala Internet, piazza Nettuno 3

“Navigare facile”, servizio di facilitazione digitale gratuito su prenotazione (tel. 051 219 4400 lun 14.30-20, mar-ven 10-20) che allena all’uso di internet e posta elettronica.

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, sala incontri, piazza Nettuno 3

Incontro con Anna Pankowska che parla del libro di Marek Krajewski Morte a Breslavia e di letteratura polacca per il ciclo “Narrazioni interculturali” dedicato alla cultura dei paesi di provenienza delle comunità straniere residenti in città.

ore 17.30: Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Incontro a cura del Gruppo "Lettura San Vitale" su: Sottomissione di Michel Houellebecq. A Parigi, in un indeterminato ma prossimo futuro, vive François, studioso di Huysmans che ha scelto di dedicarsi alla carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi entusiasmo verso l'insegnamento, la sua vita procede diligente, tranquilla e impermeabile ai grandi drammi della storia, infiammata solo da fugaci avventure con alcune studentesse, che hanno sovente la durata di un corso di studi. Ma qualcosa sta cambiando. Partecipazione libera.

ore 18.30: Biblioteca Scandellara, via Scandellara 50

Gruppo di cammino. Conversazioni sui sani stili di vita con Andrea Garulli e Gerardo Astorino dell'Azienda Usl di Bologna nell’ambito del progetto Datti una mossa che prevede una serie di attività per rendere sempre più consapevoli e stimolare le persone a scegliere stili di vita corretti. Partecipazione libera

ore 20: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Musica e Meditazione. Incontro per apprendere come riappropriarsi della personale felicità interiore a cura del Centro Culturale Vaikuntha, nell’ambito del Progetto Giovani 2018. Ingresso Libero

venerdì 6 aprile

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno 3

Angolo informativo ed esposizione a cura “Leila”, la biblioteca degli oggetti che rende possibile usare degli oggetti prendendoli in prestito come in una biblioteca normale.

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, sala incontri, piazza Nettuno 3

Prima della biblioteca, incontro sulla storia del palazzo che ospita Salaborsa e che nel corso dei secoli è stato orto botanico, cafè chantant, ristorante popolare, campo di basket e molto altro, fino a diventare, nel 2001, la biblioteca che oggi tanti frequentano.

L'appuntamento si svolge in Sala Incontri al primo piano e copre il periodo che va dall'orto botanico di Ulisse Aldrovandi ai giorni nostri. La partecipazione è gratuita su prenotazione al banco informazioni della biblioteca o per telefono (051 219 4400, attivo il lunedì 14.30-20, da martedì a venerdì 10-20).

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio, sala Stabat Mater, piazza Galvani 1

La Repubblica di Platone 2.0. Federico Enriques, Vasco Errani e Lia Fubini presentano, insieme all’autore Nerio Nesi, Le passioni degli Olivetti (ed. Nino Aragno). Coordina Paolo Rebaudengo.

Nerio Nesi racconta in questo breve e intenso ricordo, denso di informazioni e notizie, la saga degli Olivetti che, dal nulla, diventarono grandi e da grandissimi poi un po’ per volta declinarono, mentre la società Olivetti scompariva dal mercato. Conosciuta personalmente la famiglia Olivetti e studiatene le vicende dei suoi membri, in particolare di coloro ai quali il libro è dedicato, Nesi la ricorda e la tramanda con affetto, compartecipazione, non senza quella malinconia e quella nostalgia che lascia in tutti noi l’incompiuta vicenda di una grande occasione perduta dell’industria italiana: avere intuito le profonde trasformazioni che avrebbe causato l’era del computer e non aver potuto compiutamente gestirle. Una piccola storia di una grande famiglia, unica nella storia sociale e industriale dell’Italia.

In collaborazione con La Società di Lettura e IBS Libraccio

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno 3

Paesi e sentieri tra paesi in provincia di Bologna, secondo appuntamento con Trekking Italia per scoprire i più bei percorsi che attraversano il territorio bolognese. Intervengono il presidente di Clionet Carlo De Maria e Francesca Ventura di Trekking Italia.

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne, aula Magna di Santa Cristina, via del Piombo 5

Alfabeto d’origine. Presentazione del libro di Lea Melandri (Neri Pozza editore 2017).

Dialogano con l’autrice Raffaella Lamberti, Paola Cavallari ed Elisa Coco.

«Questa è, per certi aspetti, la finalità di una “scrittura di esperienza”: imparare la lingua ibrida del mondo interno, sfatarlo dei suoi miti, scoraggiarne il silenzio, riconoscere i “tesori di cultura” che nasconde, dare un nome alle “cose che non siamo stati ancora capaci di nominare”». Il desiderio di scrittura può nascere per contagio: frequentazione, lettura, intrattenimento con altre scritture che lo muovono e che diventano modello, scuola di formazione. Un altro percorso, meno visibile, è quello che parte da sommovimenti interni – pensieri, emozioni, sentimenti – che, nel tentativo di arrivare alla parola, trovano proprio nei linguaggi già dati della cultura una barriera. La scrittura di Lea Melandri appartiene decisamente a questo secondo tipo. È una scrittura legata alla conoscenza di sé, all’esplorazione di zone rimosse.

sabato 7 aprile

ore 11: Biblioteca dell'Archiginnasio, piazza Galvani 1

Le spine in fior. Lettura a cura del musicologo Piero Mioli dell'opera Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma di Antonio García Gutiérrez. La prima ebbe luogo il 12 marzo 1857 al Teatro La Fenice di Venezia. Oltre vent'anni dopo Verdi rimaneggiò profondamente la partitura. Le modifiche al libretto furono effettuate da Arrigo Boito, il futuro librettista di Otello e Falstaff. La nuova e definitiva versione andò in scena il 24 marzo 1881 al Teatro alla Scala di Milano.

L'incontro fa parte degli appuntamenti, del ciclo "Dentro l'Opera", organizzato in collaborazione con l'Università Primo Levi

ore 15: Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno 3

Fino alle 19, mercatino straordinario degli oggetti targati Salaborsa e Gomito a Gomito: borse, zaini, pochette, zainetti per i più piccoli, tracolline e astucci in edizione speciale.

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, Scavi archeologici, piazza Nettuno 3

Visita guidata agli scavi archeologici a cura di un bibliotecario: i resti della basilica civile di Bononia, le fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e le vestigia dell'Orto Botanico del naturalista Ulisse Aldrovandi. Prenotazione obbligatoria allo 051 2194400 (lun 14.30-20, mar-ven 10-20).

domenica 8 Aprile

ore 10.30 e ore 11.30 Biblioteca di Casa Carducci

C'era una volta una lastra di piombo. Visite guidate gratuite, condotte da Matteo Rossini, per far luce sulle origini remote di questa dimora storica. Situato nello spalto dell'antica cinta muraria fra porta Maggiore e porta di Santo Stefano, l’edificio di Casa Carducci ha una storia antica. La sua costruzione risale al primo decennio del XVI secolo, quando sul lato interno delle mura cittadine furono addossati una chiesa e prima un oratorio per l’attività della Confraternita di S. Maria della Pietà detta del Piombo costituitasi in onore di un'immagine della Pietà incisa su una lastra di piombo rinvenuta sul luogo nel 1502. Necessario biglietto di ingresso.

lunedì 9 aprile

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Knit Café letterario in biblioteca. L’arte tessile incontra il libro.Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della Biblioteca Roberto Ruffilli. Partecipazione libera

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Le Lettere a Lucilio. Incontro cura del professor Giovanni Ghiselli sul tema delle lettere viste come un rafforzamento della psiche. Partecipazione libera

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI

mercoledì 4 aprile

ore 17.45: Salaborsa Ragazzi, piazza Nettuno 3

Filastrocche e libri, un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli, per bambini dai 25 ai 36 mesi. Prenotazione obbligatoria.

giovedì 5 aprile

ore 17: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova 10

Librini e coccole. Appuntamento in biblioteca per bambini dai 0 ai 24 mesi e i loro accompagnatori: per sfogliare libri morbidi, cartonati, per ascoltare storie fantastiche, per trascorrere un pomeriggio in biblioteca.

Partecipazione gratuita

ore 17.30: Salaborsa ragazzi presso Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16

“La biblioteca va a teatro”, letture per bambini dai 4 ai 7 anni al Teatro Testoni Ragazzi a cura degli attori de La Baracca - Testoni Ragazzi e del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi.

venerdì 6 aprile

ore 15.30 Biblioteca Borgo Panigale presso Libreria Coop Centro Borgo

Gruppo di Lettura Adolescenti della Biblioteca Borgo La lettura, in questo caso, aiuta a socializzare e a rafforzare il proprio carattere nelle relazioni interpersonali. Fare parte di un gruppo di lettura è come essere parte di una famiglia letteraria che si è scelta, ci si sente legati, amici e nascono sentimenti profondi.

Info: bit.ly/2pQxF21

Lettura di Primavera. Incontri di lettura ad alta voce per bambini dai 3 ai 5 anni. A cura delle lettrici volontarie nati per leggere pr la rassegna Un desiderio per ogni stagione. Ingresso libero

ore 17.45: Salaborsa Ragazzi, sala Bambini, piazza Nettuno 3

“L’ora delle storie”, letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Oggi si legge “Quando scoppia il temporale”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

sabato 7 aprile

ore 10: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo 21/2

Appuntamento al buio!! Letture e laboratorio a sorpresa per bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati dai genitori, per il ciclo Il sabato dei bambini. Partecipazione libera

ore 10.30: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini 5

Sembra questo sembra quello. Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni sul Kamishibai.

Partecipazione libera con prenotazione

lunedì 9 aprile

ore 17: Salaborsa Ragazzi, piazza Nettuno 3

Filastrocche e libri, un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli, per bambini dai 25 ai 36 mesi. Prenotazione obbligatoria

MOSTRE

fino al 7 aprile

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104

Mostra di pittura Interni di Anna Malverdi, nell’ambito del programma Punti di Vista, rassegna per aprire finestre su linguaggi e culture. Gli interni di Anna Malverdi, stanze vuote di persone, popolate da cose, una narrazione pacata, di apparente semplicità, sobria ed eloquente, resa con puntigliosa precisione, una stesura morbida e armoniosa, sintesi di perizia tecnica e di sensibilità pittorica: nulla che ecceda la misura, come esige ogni equilibrio classico. La mostra è visitabile nell'orario di apertura della biblioteca. Ingresso libero

fino al 18 aprile

Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno, 3

mostra L’apprendista stregone illustrato da Fabian Negrin. Uscita dalla penna di Goethe nel 1797, messa in musica da Dukas, animata al cinema da Disney, la ballata de L'apprendista stregone prende nuova vita nelle tavole di Fabian Negrin. L'opera è esposta attraverso due percorsi: le riproduzioni dell'intero corpus di tavole create per l'albo pubblicato da Donzelli e un focus sugli acquarelli originali più significativi della interpretazione di Negrin. Alcuni QRcode arricchiscono l'incursione nella bottega dell'artista, permettendo di ripercorrere spunti e suggestioni colti da Negrin tra musica, cinema, illustrazione e letteratura, e di scoprire la ballata anche in forma sonora nella nuova traduzione italiana e nell'originale tedesco. Mostra a cura di Donzelli editore e Goethe-Institut in collaborazione con Biblioteca Salaborsa, Istituzione Biblioteche Bologna, Bologna Children’s Book Fair nell’abito del programma Boom! Crescere nei libri, promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Ingresso libero

fino al 27 aprile

Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

mostra Territori interiori parte seconda di Francesco Angelo Farris. Antologica con lente di ingrandimento su disegni, stampe, illustrazioni, lucidi e ceramica di Francesco Angelo Farris, per la rassegna Solosettofoto, ciclo di mostre a cura dell'Associazione Culturale "Vicolo Stretto". La mostra è visitabile negli orari della Biblioteca. Ingresso libero

fino al 5 maggio

Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3

Esci dentro sali sotto, mostra dedicata a Fanny Millard nell’ambito del programma Boom! Crescere nei libri, in occasione di Bologna Children's Books Fair.

Fanny Millard, architetto di formazione, costruisce libri-oggetto che interrogano la dimensione fisica e il dialogo fra corpo, spazio e libro. Millard ha accolto l'invito ad "abitare" Salaborsa rileggendone ambienti ed architetture, attraverso un percorso puntellato di istallazioni-gioco per una nuova fruizione dello spazio.

La mostra è a cura Hamelin Associazione Culturale in collaborazione con Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Les Trois Ourses e il progetto Il Bruit d'ourses.

fino al 13 maggio

Biblioteca dell'Archiginnasio, piazza Galvani 1

mostra La bambola di Viola esposizione dei disegni originali di Viola Niccolai per La bambola brutta. Storia di Eloisa partigiana, che apre un progetto dedicato a Renata Viganò, con l’obiettivodi parlare ai ragazzi della Resistenza e di dare nuova luce alla figura e all’opera dell’autrice de L’Agnese va a morire.

A cura di Bonaventura Associazione Culturale, Brigata Viganò. Nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, in occasione di Bologna Children’s Book Fair

info: bit.ly/2DxpIUj