Istituzione Biblioteche, gli appuntamenti dal 20 al 26 febbraio

mercoledì 21 febbraio

ore 16: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

Giornata della lingua madre. Proclamata dall’UNESCO nel 1999, viene celebrata ogni anno per promuovere la diversità linguistica e culturale ed il poliglottismo. La data intende commemorare il giorno in cui, nel 1952, alcuni studenti furono colpiti e uccisi dalla polizia a Dacca, la capitale dell'attuale Bangladesh, mentre manifestavano per il riconoscimento della loro lingua, il bengalese, come una delle due lingue nazionali dell'allora Pakistan. Il programma prevede momenti di musica corale con i Nativi musicali, Coro intersolastico di Bologna, letture ad alta voce, installazioni audio/video ed esposizione di manufatti creati e proposti da studenti ed insegnanti. Iniziativa organizzata dal CPIA Metropolitano, Centro per l'Istruzione degli Adulti.

Inresso libero

sabato 24 febbraio

ore 17 Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 3

Presentazione del libro di Luciano Fontana, Un paese senza leader (Longanesi). Ne parlano con l'autore Angelo Panebianco e monsignor Matteo Maria Zuppi. Modera Enrico Franco. Introduce Fabio Roversi-Monaco. Saluto iniziale di Matteo Lepore assessore alla cultura del Comune di Bologna.

Dopo anni di esperienza come editorialista e direttore del quotidiano di via Solferino, Luciano Fontana arriva per la prima volta in libreria con un saggio sulla classe politica italiana e sulla sua inaffidabilità. Nei venticinque anni della Seconda Repubblica, gli italiani hanno vissuto il crollo di tutti i tradizionali fronti politici. Luciano Fontana coglie le tensioni generate da queste dinamiche e traccia una panoramica dell'attuale politica italiana in un'analisi a tutto campo della controversa politica italiana, e con ritratti inediti di personalità che ha conosciuto «da vicino»

lunedì 26 febbraio

ore 17.30 Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 3

La presentazione del numero 6/2017 "Viaggio in Italia" della Rivista Il Mulino. Dialogano il Sindaco di Bologna Virginio Merola, Marco Cammelli e Pietro Del Soldà. Introduce e modera Bruno Simili. L’Italia attraversa uno dei periodi più sofferti della sua storia. Redditi e benessere non aumentano più; la società appare frammentata, disillusa, pessimista. La politica, o quel che ne resta, risulta poco credibile e per lo più incapace di offrire prospettive, visioni solide di più lungo periodo. Ma le cose stanno davvero così?

ALTRI APPUNTAMENTI

martedì 20 febbraio

ore 10: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Spazio mamma - Coccole e libri. Consulenza di professionisti del settore e sostegno alle mamme e ai loro bambini dai 0 ai 12 mesi. Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Bologna, Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna.

Partecipazione gratuita, accesso fino al raggiungimento del limite di capienza della sala.

ore 15: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Prigionia e morte. Incontro con Franco Capelli sulla prigionia di Aldo Moro, in mano alle BR per 55 giorni, durante i quali emergono tutte le deficienze e le ambiguità del quadro politico. Appuntamento del ciclo “L'Italia degli anni Settanta e il caso Moro”, per illustrare la storia d’Italia fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, utilizzando come filo conduttore l’azione politica di Aldo Moro. A cura dell'Associazione Italiana di Geografia, sezione Emilia-Romagna.

Partecipazione libera

ore 17.30: Biblioteca dell'Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater, piazza Galvani, 1

Il mondo a disposizione. Presentazione del libro di Marco D'Eramo, Il selfie del mondo. Ne parlano con l’autore Pier Luigi Cervellati e Franco Farinelli. Coordina Jadranka Bentini.

Il turismo è l’industria più importante di questo nuovo secolo, perché muove persone e capitali, impone infrastrutture, sconvolge e ridisegna l’architettura e la topografia delle città. A partire da questa considerazione comincia l’indagine di Marco d’Eramo, che s’interroga su un fenomeno tanto diffuso quanto complesso. D’Eramo ripercorre le origini del fenomeno turistico, osservandone l’evoluzione fino ai giorni nostri. La nascita dell’età del turismo rivive attraverso le voci dei primi grandi globetrotter e arriva all’industria turistica, un sistema globale nel quale i turisti costituiscono il mercato e le città entrano in competizione per conquistarsene una fetta. In collaborazione con La Società di Lettura.

ore 17.30 Biblioteca Amilcar Cabral Via San Mamolo, 24

Mozambico: una frontiera, tre capi tradizionali e un secolo di storia e politica internazionale. Conversazione con Corrado Tornimbeni, Università di Bologna in occasione dell'uscita del volume Cento anni su una frontiera africana. Dal sogno dell'oro al parco naturale tra Mozambico e Zimbabwe (FrancoAngeli 2017). Sulla base di diverse esperienze di studio e di ricerca si discuterà di cent'anni e più di storia di un territorio di frontiera, dove le trasformazioni nei sistemi sociali e politici africani prima, durante e dopo lo stato coloniale hanno mostrato tutta la varietà dell'intreccio tra le molteplici esperienze della politica locale e internazionale. Cent'anni cruciali per comprendere anche la realtà politica attuale. Quinto incontro del ciclo Conversazioni sull'Africa

ore 18: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi presso l'Oratorio Davide Marcheselli, parrocchia S. Bartolomeo della Beverara, via Beverara, 86

Il te delle donne. Occasione per parlare della salute insieme alle donne: come le donne possono prendersi cura di sé ogni giorno? Quali sono le buone abitudini da conservare? Iniziativa promossa nell'ambito del progetto Una rete che accoglie della Regione Emilia-Romagna. Partecipazione libera

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne, Via del Piombo 5

Presentazione del libro La bambina stanca e altri racconti di Renata Adamo (Pendragon 2017).

L'autrice ne parla con Alessandra Deoriti. Storie delicate e inconsuete di bambine e ragazzine a un passo dall’adolescenza. I loro sguardi, i loro atti si richiamano in parte all’infanzia e all’immaginario mondo che la caratterizza, ma con uno sguardo già consapevole della realtà con la quale devono, loro malgrado, confrontarsi. Le protagoniste di questi racconti non sono docili, ma rispondono alle prime offese della vita con lucidità e determinazione. A volte ne escono vincenti, altre volte il conflitto con il reale finisce in tragedia. Quasi tutti i racconti della raccolta sono stati premiati o segnalati in vari concorsi.

mercoledì 21 febbraio

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, piazza Nettuno, 3

La seconda vita dei libri. Bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna Si possono prelevare testi scartati dalla biblioteca o donare titoli che non servono più.

Offerta libera: i ricavi a sostegno della biblioteca.

ore 17: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

Stress e comportamento umano. Incontro condotto dalla dottoressa Rita Dinasta, Psicologa Psicoterapeuta, per il ciclo L' ABC dello stress. Conoscere, gestire e prevenire lo stress nella vita quotidiana.

Partecipazione libera

ore 17.30: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

A caccia di emozioni: dalla paura al piacere di sentire. Incontro tenuto dalle dottoresse C. Trippodo e I. Sabelli per il ciclo BEN-essere o non ben-essere? Questo è il dilemma!, incontri per promuovere il concetto di salute affrontando varie tematiche legate a i vari momenti della vita, promossi da ANSES, Associazione Nazionale Stress e Salute. Partecipazione gratuita

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne, Via del Piombo 5

Book Music Club. Un racconto per immagini, parole e suoni alla scoperta di autrici e interpreti straordinarie del nostro tempo. A cura di Laura Gramuglia e il supporto di Women for AIRC e Semm Music Store.

Primo incontro. Just Kids – Patti Smith, poeta benedetta e vagabonda.

Dell’effervescente New York di fine anni Sessanta, alla ricerca dei poeti estinti mai interrotta.

Patti Smith cammina a piedi nudi in quel sogno vigile che è la sua incredibile esistenza.

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Corso di Lingua e Cultura Araba. I fondamenti della lingua e della cultura araba, con particolare riferimento alla calligrafia. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto. Ingresso libero

ore 18: Biblioteca Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3

Incontro del Gruppo di Lettura Il circolo del giallo, per parlare del libro Il commissario Soneri e la legge del Corano di Valerio Varesi (Fassinelli, 2017)

Partecipazione libera

giovedì 22 febbraio

ore 17: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

Incontro del gruppo di lettura Il Pilastro della mente per parlare del libro Il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo (Einaudi, 2013), vincitore del premio Strega 2014. Lo scambio di opinioni intorno al romanzo di Piccolo si inserisce nel ciclo dedicato al premio Strega, che continuerà fino a maggio 2018.

Partecipazione libera

ore 17: Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

L'artista Antonietta Laterza presenta il suo libro multimediale 4 Decadi, che narra la storia della cantautrice attraverso canzoni, video, foto, articoli e manifesti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ore 17.30: Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3

Vite a fumetti: vignette per raccontare la realtà. Incontro con Antonella Selva e Pietro Scarnera nel’ambito di Disognando, ciclo di incontri con gli autori, sceneggiatori e illustratori di fumetti che parlano del loro mestiere e cercano di rispondere alle domande: cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti?

Partecipazione libera.

ore 20: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Musica e Meditazione. Incontro per apprendere come riappropriarsi della personale felicità interiore a cura del Centro Culturale Vaikuntha, nell’ambito del Progetto Giovani 2018. Ingresso Libero

venerdì 23 febbraio

ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Leila in Salaborsa. Angolo informativo sulla biblioteca degli oggetti: come è possibile usare gli oggetti prendendoli in prestito come in una biblioteca.

ore 17 Biblioteca Corticella, via Gorki, 14

M'illumino di meno a Corticella 2018 Anche quest'anno la Biblioteca Corticella aderisce alla Giornata nazionale sul risparmio energetico "M'illumino di meno", la manifestazione ideata da Caterpillar e Radio2, partecipando al programma di iniziative che si terranno presso il punto vendita di Coop Alleanza 3.0 in via Gorki, 6 organizzate in collaborazione con Legambiente, COOP Alleanza 3.0, Assocazione Ca' Bura, e con il patrocinio del Quartiere Navile. Tema di quest’anno la bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.

ore 17.15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Io scelgo i miei stati d’animo. Esercizi pratici per imparare a gestire i propri stati d’animo, per sentirsi più sicuri, pronti ed efficaci nella vita privata come in quella professionale, a cura di Salvatore Sanfilippo e l’Associazione Le Vie.Partecipazione libera

ore 17.30: Biblioteca dell'Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater, piazza Galvani, 1

Presentazione del volume Memoria e tutela. Il patrimonio artistico del territorio di Monteveglio a cura di Domenico Cerami e Giulia Iseppi (Bononia University Press). Intervengono Angelo Mazza e Giovanna Degli Esposti. Il volume propone un viaggio fra i capolavori artistici del territorio di Monteveglio, nella cornice del paesaggio e delle emergenze architettoniche della Valsamoggia. Per la prima volta le opere d'arte, i luoghi e gli edifici che le conservano sono illustrati e presentati a un vasto pubblico. Il volume si apre con tre saggi dedicati rispettivamente alla storia degli insediamenti religiosi montevegliesi, alla pittura del Seicento e del Settecento nella Valsamoggia e al rapporto virtuoso intessuto tra istituzioni e comunità in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

sabato 24 febbraio

ore 15: Biblioteca Salaborsa, auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno, 3

Malattie Rare Pediatriche, dal presente al futuro. Incontro con la professoressa Laura Mazzanti e il team Malattie Rare Pediatriche del Policlinico Sant'Orsola Malpigh. A seguire la lectio magistralis Applicazione dell'esoma ai pazienti con malattia rara non diagnosticata, a cura del professor Marco Seri, direttore dell'Unità Operativa di Genetica Medica. In chiusura testimonianze dirette di pazienti e famiglie.

Ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Visita agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagnerà i visitatori alla scoperta dei resti della basilica civile di Bononia, delle fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e delle vestigia dell'Orto Botanico.

Offerta libera, prenotazione obbligatoria.

domenica 25 febbraio

dalle 15 alle 19: Biblioteca Salaborsa e Salaborsa ragazzi, piazza Nettuno, 3

Apertura al pubblico grazie al sostegno del Gruppo Hera. Sono attivi i servizi di iscrizione, prestito, restituzione, consultazione di libri e periodici, navigazione internet, informazioni di base. Sono aperti sale studio, scavi archeologici e caffetteria.

lunedì 26 febbraio

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Knit Café letterario in biblioteca. L’arte tessile incontra il libro.Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della Biblioteca Roberto Ruffilli.

Partecipazione libera

ore 17.30: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Incontro organizzativo del Gruppo di lettura Lettura Vitale per preparare gli ii prossimi appuntamenti in lingua inglese Partecipazione libera

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

mercoledì 21 febbraio

ore 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bambini, piazza Nettuno, 3

Un the a casa dell'orso. Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, per il ciclo L’ora delle storie. Partecipazione libera

giovedì 22 febbraio

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Il cesto dei tesori. Oggetti da toccare e maneggiare per stimolare i cinque sensi e divertirsi con nuove esplorazioni, per bambini dai 6 ai 12 mesi.Partecipazione gratuita.

ore 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bambini, piazza Nettuno, 3

Saltafossi o lemme lemme? Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, per il ciclo L’ora delle storie. Partecipazione libera

venerdì 23 febbraio

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

M' illumino di meno. Letture al lume di candela, per bambini dai 3 agli 8 anni, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria .

ore 17: Biblioteca Corticella, presso il punto vendita di Coop Alleanza 3.0 in via Gorki, 6

M' illumino di meno. Letture al buio tra le pagine dei libri alla ricerca di storie, suoni e parole, e laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Partecipazione libera con prenotazione

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Storie piccine del venerdì. Letture animate per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Opengroup

Ingresso libero, iscrizione obbligatoria.

dalle 17: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Tutti i migliori sono matti. Letture animate per bambini per il ciclo Cosa c'è in biblioteca??? : dalle ore 17 alle 17.30 per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni: dalle ore 17.30 alle 18 per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni. Partecipazione gratuita

ore 17.15: Biblioteca Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

Gli animali e le loro storie. Letture animate per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, a cura di Erika Piccoli Partecipazione libera

ore 18: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

M’illumino di meno. Un’ora di riflessione sul tema del risparmio energetico con lettura al lume di candela in sala ragazzi di storie “al buio” e riflettere sui comportamenti da evitare e su ciò che invece dobbiamo fare per non sprecare le risorse della Terra. Allestimento di un percorso bibliografico per adulti e ragazzi sul rispetto delle risorse energetiche e dell’ambiente. Iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai 2 in occasione della Giornata nazionale sul risparmio energetico. Partecipazione gratuita

sabato 24 febbraio

ore 10: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Casa… Casina… Letture-laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni in cui daranno forma, colore ed emozione alle loro case con cartone, pennarelli e tanta fantasia. Appuntamento per il ciclo Il sabato dei bambini!!

Partecipazione libera su prenotazione. I bambini devo no essere accompagnati dai genitori.

ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Sembra questo sembra quello. Lettura per bimbe e bimbi da 5 a 9 anni e laboratorio per la creazione di una storia collettiva con il Kamishibai.Parecipazione gratuita con prenotazione.

ore 10.30: Biblioteca Ginzburg, via Genova, 10

Polvere magica e scintille di luce. Narrazioni per bambini e bambine a partire da 3 anni a cura di Emanuela Nanni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

lunedì 26 febbraio

dalle ore 17: Biblioteca Salaborsa, sala bebè, piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri. Un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli: ore 17 per bambini dai 13 ai 18 mesi; dalle 17.45, per bambini dai 19 ai 24 mesi. Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria.

ore 17.45: Biblioteca Salaborsa, sala bambini, piazza Nettuno, 3

Oggi assaggiamo la lingua dei segni. Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, per il ciclo L’ora delle storie.

Partecipazione libera

MOSTRE

fino al 25 febbraio

Biblioteca Salaborsa, piazza coperta, Piazza Nettuno 3

mostra Non è solo immaginazione, a cura di Urban Center. L’esposizione racconta i percorsi e gli esiti dei Laboratori di Quartiere del 2017: attraverso 11 processi di ascolto, sono stati coinvolti circa 2.500 persone in oltre 90 eventi; circa 15.000 persone hanno inoltre partecipato alla prima consultazione online della città di Bologna votando i progetti del Bilancio partecipativo.

In mostra i progetti di riqualificazione di edifici, spazi e le principali azioni sociali ed educative che i cittadini hanno proposto e co-progettato nell'ambito di alcune linee di intervento e risorse: 1 milione di euro per interventi su spazi pubblici nell'ambito del Bilancio partecipativo che finanziano 6 progetti, 1 per quartiere; la riqualificazione di 11 edifici grazie a fondi Europei PON Metro; la definizione delle priorità sue educazione, inclusione, digitale, sport e cultura, su cui costruire bandi grazie a fondi Europei PON Metro e Comunali.

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

fino al 28 febbraio

Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Mostra fotografica Le Nuove cattedrali, con gli scatti di Daniele Sasso. Appuntamento nell'ambito della rassegna Solosettefoto, a cura dell'Associazione Culturale Vicolo Stretto

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Ingresso lbero

fino al 15 marzo

Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5

Mostra dei quadri di Francesco Crupi. Dopo aver dedicato la sua passione e le sue migliori energie alla raccolta dei dipinti e delle sculture dei maestri bolognesi del '900 e non solo, negli ultimi anni '80 ha iniziato egli stesso a dipingere. E' stato ispirato dalle tecniche dei pittori prediletti, dal clima artistico e amichevole di Monzuno, in particolare dalla bellezza dei paesaggi delle nostre colline e da quella degli uliveti, del mare nella Calabria della giovinezza. In questi anni ha trovato nella vivacità cromatica delle sue stesure materiche il suo stile espressivo, intenso e luminoso, che è stato ispirato non solo dal suo talento creativo, ma dalla necessità di esprimere emozioni, i suoi affetti e le sue riflessioni di uomo maturo. La mostra è visitabile a richiesta negli orari di apertura della Biblioteca

fino al 16 marzo

Biblioteca Corticella, via Gorki, 14

Novecento - ricordi di un recente passato, mostra fotografica collettiva a cura del gruppo fotografico Il mantice DLF di Bologna.

La mostra sarà visitabile nei consueti orari di apertura della biblioteca. Il martedì e giovedì la mostra sarà visitabile fino alle ore 22

