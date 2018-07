Istituzione Biblioteche: gli eventi dal 17 al 23 luglio

Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

APPUNTAMENTI

martedì 17 luglio

ore 10: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno 3

Spazio mamma - Coccole e libri. Consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini dalla nascita ai 12 mesi. Ostetriche, assistenti sanitarie, educatori e bibliotecari incontrano le mamme per parlare di allattamento, svezzamento, accudimento del bambino, vaccinazioni, contraccezione e per dare informazioni sui servizi e le opportunità per la prima infanzia. In collaborazione con Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna, Villa Mazzacorati e Casteldebole. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HJijbC

ore 21: Biblioteca dell’Archiginnasio, Cortile della Biblioteca, piazza Galvani 1

Incontro con Paolo Giordano per la presentazione del suo libro Divorare il cielo. Dialoga con l'autore Silvia Avallone Intervento musicale di Giacomo Marchesini, oboe.

A dieci anni da La solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano torna a raccontare la giovinezza e l’azzardo di diventare adulti. L’amicizia fra maschi, la ribellione a Dio e ai padri, il desiderio e la rivalità: Divorare il cielo è un grande romanzo sul nostro bisogno di trasgredire, e tuttavia di appartenere costantemente a qualcosa o a qualcuno. Al centro c’è una generazione colma di vita e assetata di senso, che conosce tutto eppure non si riconosce in niente. Ragazzi con un piede ancora nel vecchio millennio, ma gettati nel futuro, alla disperata ricerca di un fuoco che li tenga accesi.

Fa parte di Stasera parlo io all’Archiginnasio in collaborazione con Librerie.coop, Fondazione Musica Insieme e il Premio Giuseppe Alberghini nell’ambito di Bologna Estate.

Info: bit.ly/2NDRTHy

mercoledì 18 luglio

ore 21: Biblioteca dell’Archiginnasio, Cortile della Biblioteca, piazza Galvani 1

Incontro con Maurizio De Giovanni per la presentazione del suo libro Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi (Einaudi). Con Pier Damiano Ori.

La nuova straordinaria avventura del Commissario Ricciardi è ambientata in maggio, quando Napoli si risveglia per avviarsi verso la stagione piú bella. Eppure il male non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è piú inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, è tempo di confessioni.

Fa parte di Stasera parlo io all’Archiginnasio in collaborazione con Librerie.coop, Fondazione Musica Insieme e il Premio Giuseppe Alberghini nell’ambito di Bologna Estate.

Info: bit.ly/2L1yq1O



giovedì 19 luglio

ore 10: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova 10

Nel giardino del re. Incontro sulle radici storiche dell'improvvisazione e sulle pratiche nel contemporaneo, condotto da Silvia Mei. Evento nell’ambito del programma formativo del Festival All'improvviso (6-23 luglio) nato per favorire l’incontro tra arte contemporanea e periferia urbana: performance urbane, improvvisazioni, laboratori e master class dedicate all’aggiornamento e allo studio lungo le strade, le piazze e i luoghi del Quartiere Savena. La lezione prevista alla Biblioteca Ginzurg si inserisce nel percorso dedicato alla formazione e affronterà teoricamente l'evoluzione storica dell'improvvisazione nel movimento contemporaneo.

Iscrizione obbligatoria: festivalallimprovviso@gmail.com www.ekodanza.it

Info: bit.ly/2L9p6Jl

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3

Visita agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagnerà i visitatori alla scoperta dei resti della basilica civile di Bononia, delle fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e delle vestigia dell'Orto Botanico.

Offerta libera, prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2x9x6Tm

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti, piazza Galvani 1

Visita guidata gratuita alla mostra 1725. Quando a Bologna arrivarono i mori. Il tarocchino bolognese tra gioco e politica condotta dal curatore Marcello Fini.

La mostra, attraverso i documenti conservati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, ricostruisce una delle storie più curiose e appassionanti accadute nella Bologna di età moderna. Un intrigo con al centro una mazzo di carte per giocare a “tarocchino” e come scena la Bologna del Settecento e le tante osterie che riempiono il suo centro storico.

Ritrovo all'inizio del percorso espositivo. Non è necessaria prenotazione

Info: bit.ly/2NIQsYt

ore 21: Biblioteca dell’Archiginnasio, Cortile della Biblioteca, piazza Galvani 1

Roberto Roversi da Lucio Dalla al futuro. Reading-concerto con la partecipazione degli artisti dell’etichetta Lullabit e di Antonio Bagnoli.

Roberto Roversi è stato uno dei più grandi intellettuali del Novecento. Fu partigiano, antiquario, libraio, scrittore, poeta, uomo di teatro. Memorabili le sue collaborazioni con Pasolini e Lucio Dalla. Quando le case editrici lo avrebbero ricoperto di soldi lui si mise a ciclostilare e regalare i suoi lavori. Anche nella sua più celebre collaborazione, con Lucio Dalla, di soldi non ne volle mai sapere. In alcuni album neppure la firma, come in Automobili. Eppure, quell’amicizia dette vita a quello che sicuramente è stato uno dei periodi più formidabili di quel piccolo genio che fu Lucio: Anidride solforosa, su tutti, ma anche album minori.

In collaborazione con CNA - Progetto Periferie Creative. L’appuntamento fa parte di Stasera parlo io all’Archiginnasio in collaborazione con Librerie.coop, Fondazione Musica Insieme e il Premio Giuseppe Alberghini nell’ambito di Bologna Estate.

Info: bit.ly/2JhsoIp

lunedì 23 luglio

ore 17.30: Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Incontro a cura del Gruppo di lettura "Lettura Vitale" in lingua inglese su: "Cat out of Hell" di L. Truss

In una notte buia e tempestosa, in un cottage che dà sulle dure scogliere della costa inglese, Alec, bibliotecario che di recente ha perso la moglie, accende il suo computer. Quasi per gioco apre un’e-mail, ricevuta qualche tempo prima, da un suo collega che conosceva appena. Una e-mail con una cartella allegata. Una cartella chiamata “Roger”. Dentro la cartella ci sono vari file, tra cui una registrazione audio: una conversazione a due voci, che si svolge in un cottage simile a quello in cui si trova lui. La prima appartiene a un certo Wiggy, l’altra voce è di Roger, colto e raffinato. Ma, a giudicare da quanto si dicono, Roger è un gatto. Sarà vero che Roger è un felino? E cosa ha a che fare con la misteriosa scomparsa della sorella di Wiggy e del cane di lei? E può un individuo dall’eloquio tanto affascinante, dallo humour perfetto, dagli impeccabili riferimenti letterari e cinematografici, essere un efferato assassino?. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Info: bit.ly/2N55YMQ

ore 19.15: Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5

Nell’ambito della rassegna ANTIGONELLACITTA. The arrow of time – Omaggio a Angela Ricci Lucchi, dialogo con Rinaldo Censi, Eva Fabbris, Giovanna Silva

I fotogrammi dissepolti e i taccuini di Gianikian - Ricci Lucchi, cineasti sperimentali.

Un modo per ricordare, a pochi mesi dalla scomparsa, una protagonista fuori dall’ordinario del cinema e delle arti visive. Grande talento sperimentale, Angela Ricci Lucchi ha realizzato in coppia con Yervant Gianikian una serie di opere cinematografiche originalissime, lacerti di archivio, resti e rovine di un tempo remoto. Rinaldo Censi ne parlerà con Eva Fabbris, curatrice del libro sui taccuini russi, finora inediti, dei due film-maker dal titolo The Arrow of Time – Notes from a Russian Journey 1989 – 1990, e con Giovanna Silva, direttore editoriale di Humbodt Books, che ha editato il volume. Il libro contiene la versione fac-simile di diari di Angela, durante il viaggio in Russia. Ci sono le sue annotazioni, i suoi disegni, gli acquerelli, l’effervescenza dei colori, minuscole caricature, asterischi, nomi puntati: una meraviglia dentro cui perdersi.

Fa parte di Bologna Estate.

Info: bit.ly/2K0Cymg



MOSTRE

fino al 23 luglio 2018

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo 21/2

Incontri Europei 2018 (Eurowaving in the Arts) alla ricerca di nuovi linguaggi popolari nelle arti europee Mario Volpi, Jean Doyle, Licia Battarra, Alessandro Scotti, Adrienne Finnerty, Totò Cariello, Piero Barducci, Gianfranco Sacchetti, Luisa Bergamini, Mike Palmer, Tommaso Zanasi, Serena de Carolis e Roberto Trigari esporranno le loro opere.

A cura di Patrizio Donati dell'Associazione Culturale il Barattolo, in collaborazione con Galleria de Marchi.

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Info: bit.ly/2IR9qrW

fino al 6 settembre

Biblioteca Corticella, via Gorki 14

Abbiamo delle buone ragioni per fare quello che facciamo mostra fotografica dedicata all'occupazione della fabbrica tessile Pancaldi di Croce Coperta del giugno 1968: episodio che segnò simbolicamente l'inizio del '68 operaio a Bologna e vide come protagonista le lavoratrici tessili.

La mostra è stata ideata e realizzata da SPI CGIL Lega Navile e sarà visitabile negli orari d’apertura della biblioteca. Ingresso libero

info:bit.ly/2JlkwKn

fino al 15 settembre

Biblioteca Salaborsa, Piazza Coperta, piazza Nettuno 3

mostra Dream makers. Come i produttori hanno fatto grande il cinema italiano

Un viaggio nel cinema italiano che racconta, grazie ai materiali d'archivio, la lungimiranza e l'intraprendenza di personaggi come Gustavo Lombardo della storica casa di produzione Titanus, Alberto Grimaldi, Carlo Ponti, Dino De Laurentiis, Alfredo Bini e Franco Cristaldi: produttori che tra il 1947 e il 1975 hanno reso la nostra industria cinematografica tra le prime del mondo. Esposizione organizzata dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Anica, University of Warwick e AHRC in occasione del festival Il cinema ritrovato.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Entrata libera

Info: bit.ly/2JGQwW1

fino all’ 11 novembre

Biblioteca dell’Archiginnasio, Quadriloggiato superiore, piazza Galvani 1

mostra 1725. Quando a Bologna arrivarono i mori, mostra a cura di Marcello Fini.

Uno spregiudicato religioso di origine francese, un inflessibile cardinale napoletano mandato dal Papa a governare Bologna, un vecchio senatore petroniano purosangue, un mazzo di carte per giocare a tarocchino bolognese che viene condannato a bruciare al rogo…Sono questi i protagonisti della storia raccontata in questa mostra, sullo sfondo della Bologna dell’inizio del Settecento: una città all’apparenza immobile sotto l’opprimente giogo papale, ma in realtà viva e sempre attenta a difendere quei pochi elementi di autonomia che ancora le sono rimasti. Primi fra tutti, il diritto di definire come “misto” il governo che regge la città e la libertà di giocare a carte – a tarocchino – nelle tante osterie che riempiono il suo centro storico.

Attraverso i documenti conservati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio si ricostruisce una delle storie più curiose e appassionanti accadute nella Bologna di età moderna.

La mostra fa parte delle iniziative ufficiali dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018

info: bit.ly/2t5jBTR