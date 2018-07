In bici nei luoghi della memoria

Tutti i sabati e le domeniche dal 28 luglio al 30 settembre. Percorso cicloturistico di circa 30 km tra arte e storia.

Difficoltà: MEDIO, è necessaria dimestichezza nell’uso della bicicletta. Organizzazione Mezzini Bike.

Il percorso prevede la partenza da Vergato (BO) dal negozio Mezzini Bike. Su strade a percorrenza mista si arriva alla vicina Grizzana Morandi.

Prima tappa: visita guidata alla Casa Museo Giorgio Morandi . Costruita alla fine degli anni ’50, Casa Morandi è stata donata al Comune di Grizzana con lascito testamentario da Maria Teresa Morandi, scomparsa il 2 agosto 1994, a condizione che venisse mantenuta nello stato in cui si trovava e che fosse resa disponibile ai visitatori. La casa a due piani è stata progettata tenendo come punto di riferimento la casa di fronte, casa Veggetti, dove la famiglia Morandi venne ospitata a partire dal 1913, e sorge sul punto da dove l’artista amava riprendere il paesaggio grizzanese, in particolare i Fienili del Campiaro, Casa Veggetti e Villa Tonelli ma anche le Case della Sete e Lilame con lo sfondo dei monti di Veggio. All’interno di casa Morandi di particolare interesse sono la biblioteca, lo studio e la camera da letto.

Si pedala tra borghi caratteristici della Valle del Setta per risalire sul crinale del parco Regionale Storico di Monte Sole, area di circa 6.300 ettari estesa sul territorio dei Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Il Parco oltre che per le straordinarie bellezze naturalistiche e la ricchezza faunistica, si caratterizza per la valenza storica originata dai tragici eventi del 29 settembre 1944 .Si consumò l'eccidio pianificato con ferocia dalle forze nazifasciste, di centinaia d'innocenti e con essi di una consistente parte della Brigata Partigiana Stella Rossa, scrivendo una delle pagine più tragiche della Guerra di Liberazione e della nostra storia nazionale, compiuta purtroppo proprio tra le vallate e le tranquille colline di queste zone. I reparti tedeschi trucidarono circa 800 persone inermi, in gran parte donne e bambini, ritenuti sostenitori dei partigiani presenti in quelle zone.



Pranzo al sacco nei luoghi del ricordo e ...di natura a garanzia di una giornata intensa e indimenticabile.

Rientro alla base lungo fiume Reno su percorso misto con arrivo a Vergato ore 17 circa.

Il percorso potrebbe subire variazioni.



Per informazioni e prenotazioni

Maria 347 4970664 - Luigi 393 9715829

