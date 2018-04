Una e-bike tutta in legno: anteprima di Bruko al Ciclocaffè

Sabato 14 aprile un appuntamento imperbibile per gli appassionati di biciclette e non solo: a Le Ruote Ciclocaffè di via Massarenti in anteprima la presentazione al pubblico della Bruko E-bike, una bicicletta in legno a pedalata assistita totalmente made in Bologna.

L'ideatore e costruttore Paolo Brunello sarà presente per presentarla e per togliere ogni curiosità sul nuovo progetto Bruko, che mira alla creazione di prodotti che mettendo insieme prestazione e bellezza "possano lasciare la traccia più leggera possibile del nostro passaggio su questa Terra, riducendo al minimo l'utilizzo di resine artificiali".

Alla presentazione seguirà un aperitivo e sarà possibile 'testare' la bicicletta.