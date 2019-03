"La bicicletta rossa": una storia sulle sorpresine degli ovetti di cioccolata

Domanica 24 marzo "La bicicletta rossa" alle 16:30 al Teatro Testoni Ragazzi (spettacolo per bambini da 7 a 10 anni).



La famiglia di Marta per vivere mette le sorprese negli ovetti di cioccolato.

A complicare la loro vita, come la vita di un intero paese, c’è BanKomat: proprietario di tutto, della fabbrica degli ovetti, della casa, ma anche della luna e delle stelle.

La forza di questa famiglia starà nella capacità di trasformare uno strumento di vessazione e oppressione in mezzo di liberazione, e questo grazie a Pino, il fratello di Marta, che quasi per caso farà ritrovare alla famiglia la sua dignità e il suo riscatto. Il linguaggio utilizzato, ora comico ora riflessivo, narra le peripezie per la sopravvivenza di questa famiglia, capace, proprio come molte famiglie di oggi, di trasformare la quotidianità nel miracolo che resiste. Uno spettacolo che unisce adulti e bambini attorno al tema della crisi.

compagnia: Principio Attivo Teatro (Lecce)

regia: Giuseppe Semeraro

autore: Valentina Diana

cast: Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti e Giuseppe Semeraro