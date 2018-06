"Big Fish" il musical della Bernstein School of Musical Theater

Il 7 e 8 giugno sarà in scena al Teatro Duse di Bologna il secondo titolo della rassegna A Summer Musical Festival prodotto dalla Bernstein School of Musical Theater: Big Fish.

Il musical è un’altra prima assoluta per il pubblico italiano e vede alla regia Saverio Marconi, alla direzione musicale Shawna Farrell, direttrice dell’Accademia, e alle coreografie Nadia Scherani.



Uno spettacolo adatto alle famiglie, emozionante e divertente che afferma un amore incontenibile per la vita.



Big Fish è tratto dal romanzo di Daniel Wallace, da cui è nato anche il fortunato film diretto da Tim Burton nel 2003, mentre il musical ha debuttato a Broadway solo dieci anni più tardi.



Lo spettacolo è una favola basata sul rapporto, spesso complicato, fra padre-figlio, uno scontro tra generazioni alla base del quale c’è l’incomprensione di due mondi diversi, quello immaginario del padre e quello realistico del figlio, che per anni non sono riusciti a comunicare.

In Big Fish il protagonista scopre solo da adulto il valore che il padre ha avuto nella sua vita e si accorge del bene che ha ricevuto, ma soprattutto accetta la modalità con cui è stato amato, un amore diverso da come avrebbe voluto, ma non per questo meno importante.

Nello spettacolo appaiono giganti, streghe e sirene in un bosco in riva a un fiume, evocato dall’uso del colore verde dei pannelli scenografici. I costumi ricordano vagamente gli anni 50, per rappresentare sulla scena un mondo in cui nulla è reale, ma tutto è vero.



Sul palcoscenico 50 allievi della BSMT fra gli studenti del II e III anno.