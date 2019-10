Bil Bol Bul off. Nora Krug, Heimat per la confraternita dei lettori

Incontro OFF del FESTIVAL Bilbolbul in collaborazione con il gruppo di lettura La confraternita dei lettori, coordinato da Francesca Zambito.

In vista dell'evento BilBOlbul 2019 // Nora Krug: Heimat, il gruppo di lettura che si riunisce presso La confraternita dell'uva si cimenterà nella lettura del graphic novel Heimat di Nora Krug (Einaudi editore).



lunedì 18 novembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



LA CONFRATERNITA DEI LETTORI: Sei un lettore appassionato? Quando finisci un libro che hai amato ne parli per giorni e giorni diventando l’incubo dei tuoi amici?

We want you!



Si tratta un momento di incontro dove i lettori hanno la possibilità di esprimere liberamente opinioni, riflessioni e suggestioni sul libro del mese; i lettori possono anche scegliere di ascoltare, senza esprimersi, qualora non lo desiderino. È importante aver letto il libro, ma nessuno sarà interrogato, quindi si può partecipare anche solo spinti dalla curiosità per il titolo proposto, nonostante non lo si sia letto in tempo.



IL LIBRO: Miglior graphic novel 2018 per «The New York Times», «The Guardian» e «The Comics Beat».



Una giovane donna alla ricerca delle proprie radici che affondano nel periodo e nel luogo piú complessi del Novecento: la Germania hitleriana. Nora Krug setaccia archivi, colleziona foto, scova cimeli, rievoca memorie per ricostruire le vicende della sua famiglia e comprendere che ruolo essa abbia avuto durante il Nazismo. Il risultato, poetico e commovente, è una graphic novel di rara potenza immaginifica che si interroga su un senso di colpa collettivo che non accenna a disperdersi.



L'AUTRICE: Nora Krug è un'autrice tedesco-americana i cui disegni e racconti illustrati sono apparsi su pubblicazioni quali The New York Times e The Guardian. Ha ricevuto le fellowship della John Simon Guggenheim Memorial Foundation e della Pollock-Krasner Foundation. I suoi racconti illustrati sono inoltre inseriti nella serie Best American della Houghton Mifflin e Krug è stata proclamata illustratore dell'anno dal Victoria and Albert Museum nel 2019. Heimat è stato nominato miglior libro del 2018 da pubblicazioni quali The New York Times Critics, The San Francisco Chronicle, The Boston Globe e The Guardian; tra gli altri, ha vinto il National Book Critics Circle Award, l'Art Directors Club Gold Cube e la medaglia d'argento della Società degli illustratori. E' professore associato al corso di Illustrazione della Parsons School of Design di New York.