Bilbolbul 2019: serata "Stare al passo"

Ospite per la prima volta all'interno degli spazi DAS il festival di fumetto BilBOlbul. Torna a Bologna per la sua XIII edizione con un tema nuovo ed attuale: lo spaesamento. Gli autori e le autrici scelte indagheranno, con modalità e linguaggi differenti il tema della perdita di memoria storica, la disarmonia coi territori che abitiamo o attraversiamo, una crisi dell’immaginario che rende difficile pensare un futuro possibile.

Il 30 novembre, dalle ore 18:30, in via del Porto 11/2, insieme a due autori, Chris Reynolds e Raffaele Alberto Ventura, per l'evento "Stare al passo". Come trovare il proprio ruolo in un mondo che ci è cambiato sotto i piedi? Raffaele Alberto Ventura affronta questa domanda nei suoi saggi, partendo tanto dalla letteratura quanto dall’immaginario popolare e toccando al contempo l’analisi economica e antropologica della nostra società. Chris Reynolds sembra far porre questa domanda, quasi con nostalgica malinconia, ai personaggi dei suoi racconti, ambientati in un mondo tanto simile al nostro quanto incomprensibile.

Vi aspettiamo!