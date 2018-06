"Bimbi in festa" a Molinella fra spettacoli e laboriatori

Per tre giorni Molinella diventa la città dei bambini: dall’8 al 10 giugno la manifestazione “Bimbi in festa 2018” offrirà spettacoli, laboratori, animazioni, giochi, attività sportive e incontri per tutte le età, a ingresso libero.



L’iniziativa si terrà in tanti luoghi, all’aperto e al chiuso. In particolare ci sarà la “tenda dei bimbi”, una tensostruttura con spazi adatti a tutte le età: un angolo morbido per i piccolissimi, zone con giocattoli adatti ai bimbi dai 3 anni in su, spazi per atelier creativi e un piccolo supermercato dove giocare a fare la spesa.



“Bimbi in festa”, che ha il patrocinio del Comune di Molinella, è promossa da Ludofficina, associazione sportiva e culturale che festeggia dieci anni di attività. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a progetti per le scuole del territorio.



La festa si apre venerdì 8 giugno alle 18 con una “camminata colorata”: bisogna presentarsi alla partenza, alla Torre civica, indossando una maglietta bianca e prepararsi ad essere “spruzzati” di colori.

Poi tantissimi appuntamenti in calendario tra sabato 9 giugno (dalle 15 alle 22,30) e domenica 10 (dalle 10,30 alle 22). Per l’intero weekend l’Auditorium sarà invaso dai mattoncini grazie ai "Brickpatici": grandi e piccoli potranno giocare in libertà e ammirare le costruzioni realizzate da collezionisti e artisti dei “lego”. Tra gli spettacoli, da segnalare il Fantateatro sabato alle 20,30 e il “Circo sotto sopra” domenica alle 19,30.



A “Bimbi in festa” la sicurezza dei bambini è in primo piano: sabato pomeriggio i volontari dei Vigili del Fuoco faranno provare ai piccoli l'emozione di trasformarsi in pompieri, mentre domenica un’associazione di Protezione civile intratterrà i bambini con giochi e simulazioni per spiegare come comportarsi in caso di terremoti e alluvioni. In programma anche due lezioni di pronto soccorso organizzate dal Comitato di Bologna della Croce Rossa sabato pomeriggio, nella biblioteca comunale: alle 15,30 i volontari terranno una chiacchierata con i bambini (dai 6 ai 12 anni) per spiegare come allertare gli adulti in caso di emergenza e chiedere aiuto da soli chiamando il 118; alle 17 ci sarà un incontro per i genitori sulle manovre di disostruzione pediatrica e sul sonno sicuro.



Non mancheranno punti di ristoro e stand informativi delle tante associazioni e attività che hanno collaborato alla festa in occasione del decennale di Ludofficina.

