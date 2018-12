BINARIO DOUBLE CIRCUS PARTY

Il Combo Party di Capodanno



Dalle menti deviate del Binario69, in collaborazione con quei mattacchioni del Circo Baraka, inauguriamo un nuovo format:il Combo Party di Capodanno.



2 LOCATIONS

5 DJS SET

n.PERFORMANCE

2 LIVE



!!!FUNKjungleTRIPHOPbreakbeatsAFROhappymusicDNBhiphopTECNOunpoditrashETANTAALLEGRIA!!!



A-SIDE [CIRCO BARAKA]

Circo Baraka presso il Parco di Villa Angeletti.Uno splendido tendone riscaldato vi accoglierà con tante sorprese, performance e musica.

FROM 1.AM



B-SIDE [Binario69]

Il vostro clubbettino di quartiere è pronto a brindare con voi a ritmo di funk e groove contagiosi.

FROM 11.PM



[UN RITMO]



Ore 23.00: apertura porte del Binario [B-SIDE]

Ore 00.00: auguri e buoni propositi [B-SIDE]

Ore 00.30: COMBO Zeta // Bull [B-SIDE]

Ore 01.00: apertura porte del Circo Baraka [A-SIDE]

Ore 01.30: COMBO Dj Noise // Dj Rufus [A-SIDE]

Ore 03.00: Live Resident de Dumbuk Korkuluk [A-SIDE]

Ore 03.30: Dj Grissino Power Set [A-SIDE]

Ore 04.00: Dj Set Resident BinarioX [B-SIDE]

Tutta la notte performance, sorprese e allegria.



[UNA FAMILY]

Circo Baraka e tutta la crew de Il volo del Panettone - Circo d'inverno a Bologna _ Binario X aka Dj Noise & Dj Rufus- Happy Suggestions Dj Set

Giulio Furbetti aka Dj Zeta & Bull Bulletti Bull - Funk e groove affini

Dj Grissino aka Mr Breadstick presenta I'M Migrant - Just Like Sound - Grissino, suo ultimo lavoro a cavallo tra trip-hop, jungle, funk e breakbeats.

Dumbuk Korkuluk, resident banda della compagnia del Volo del Panettone, un viaggio mistico fra il punk e tutto ciò che ti fa ballare.



ENTRATA: 15,00 euro con consumazione

(TESSERA ARCI ECCEZIONALMENTE NON RICHIESTA)



Il braccialetto è disponibile in entrambe le locations e da la possibilità di entrare sia al Circo che al Binario (600metri l'una dall'altra). La consumazione si può consumare esclusivamente nella location in cui si compra il braccialetto.



Ps. entrambi gli spazi sono preziosi e sono luoghi di vita e lavoro per tanti operatori, artisti e professionisti. Siate rispettosi e cordiali e sarete tutti i benvenuti!!!