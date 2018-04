Biografilm school 2018: cinema/giornalismo/eventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Biografilm School è l'innovativo progetto di formazione promosso da Biografilm Festival e rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni. Con questa proposta formativa Biografilm Festival vuole sostenere il talento e la creatività di 30 giovani under 25 offrendo, attraverso Biografilm School, uno spazio privilegiato dove: poter dialogare con grandi personalità del mondo del cinema, partecipare al festival da protagonisti e vederne i dietro le quinte, imparare gli aspetti base dell'organizzazione, realizzare il daily-press ufficiale del festival, imparare i trucchi del set, e grazie all'accredito gratuito che verrà consegnato ai partecipanti vedere i film selezionati al Biografilm Festival (1-24 giugno). Biografilm School giunge quest’anno alla sua sesta edizione. Da sempre riservata a nati e/o residenti in Emilia Romagna o iscritti ad una delle Università dell'Emilia Romagna, quest'anno, grazie a una preziosa partnership con la Fondazione Sardegna Film Commission, apre per la prima volta le iscrizioni anche a ragazzi nati e/o residenti in Sardegna. Il percorso formativo proposto da Biografilm School si articola in 3 moduli: -1) Le Masterclass: incontri/seminari e momenti unici con i registi, gli autori, gli artisti ospiti di Biografilm Festival. Gli studenti di Biografilm School hanno avuto modo nel 2017 di confrontarsi con i maestri FRANCIS FORD COPPOLA e PETER GREENAWAY e durante le sue 5 edizioni, con molti altri artisti tra cui vogliamo ricordare: D. A. Pennebaker, Ed Lachman, Lenny Abrahamson, Giuliano Montaldo, Nicolas Philibert, Matteo Garrone, Patricio Guzmán, Enrico Lucherini, Roberto Minervini Luca Marinelli, Pierce Brosnan, Jaco Van Dormael, Piera Detassis, Valerio De Paolis, Silvio Soldini e Luca Bigazzi etc che hanno regalato meravigliose lezioni di cinema ma anche di vita. -2) Il Creative Content Lab: i partecipanti divisi in gruppi di lavoro si impegneranno nella realizzazione pratica di “contenuti creativi”. (Saranno gli stessi studenti a decidere quali gruppi seguire e con quali modalità). Il gruppo “PRESS” supervisionato da professionisti si cimenterà nella redazione del Daily Press ufficiale del Festival,(una pubblicazione quotidiana cartacea) che verrà distribuito a Bologna. Il gruppo “VIDEOMAKING” si occuperà di “video raccontare” il festival: dai tradizionali Servizi giornalistici, fino ai Teaser, Trailer, “Virali”, Emotional, Video per il Web. Verranno approfonditi aspetti legati alla realizzazione audiovisiva. Gli studenti del corso, realizzeranno alcune clip giornaliere (per Instagram, il Canale youtube del Festival e la sala cinematografica) che racconteranno in modo originale e curioso il Biografilm festival Sempre più spesso i film e i festival utilizzano i social, le app, le risorse della rete per promuoversi: il gruppo “DIGITAL STORYTELLING” creerà contenuti originali textual e visual pensati per Instagram o Facebook raccontando così gli eventi del Festival. -3) Il Festival a 360°: Gli studenti della School verranno forniti di uno speciale accredito che gli consentirà di vedere tutti i film, e di percorsi di visione per destreggiarsi tra gli oltre 100 titoli del Festival. Avranno anche un punto di osservazione privilegiato sull’organizzazione di un Festival Internazionale come il Biografilm Festival, incontreranno, infatti, i responsabili dei vari uffici organizzativi “sul campo”, che li introdurranno alle diverse modalità e competenze necessarie e alla complessità degli aspetti logistici di un grande evento. Biografilm School si svolgerà dal 5 all'8 giugno e dall'11 al 22 giugno 2018, è rivolta ad un massimo di 30 partecipanti scelti tramite selezione. Il form per candidarsi è alla pagina: www.biografilm.it/bioschool. La selezione di tutti i candidati avverrà tramite valutazione delle lettere motivazionali e dei curricula inviati alla mail bioschool@biografilm.com. (Termine ultimo per l'invio: 25 maggio). Info: https://www.biografilm.it/bioschool e bioschool@biografilm.com

