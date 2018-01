Dalla Birmania all'Himalaya: viaggio fotografico e letterario alla ricerca dei monasteri buddisti

Un reportage fotografico dalla giungla tropicale della Birmania alle vette himalaiane del Ladakh e un romanzo ambientato nell’India del Nord.

I monasteri buddisti come elemento comune di questi due viaggi.

Venerdì 2 febbraio alle 18:00, presso l’Enoteca Italiana di Via Marsala 2, il fotografo Paolo Balboni e lo scrittore Massimo Lazzari inaugureranno la mostra “Dalla Birmania all’Himalaya: un viaggio fotografico e letterario alla ricerca dei monasteri buddisti”, che rimarrà aperta al pubblico fino al 5 febbraio, in occasione di Artefiera 2018.

Durante l’evento, il reading de Il libro perfetto, il romanzo di Massimo Lazzari, farà da sottofondo all’illustrazione del reportage fotografico di Paolo Balboni, il tutto accompagnato da musica live e vino di qualità.