Finissage mostra fotografica: dalla Birmania all'Himalaya

Doveva durare 4 giorni, a grande richiesta è durata più di 4 mesi.

Ma ora è giunto il momento di chiudere la mostra fotografica-letteraria "Dalla Birmania all'Himalaya", con un finissage in grande stile che si svolgerà venerdì 8 giugno, a partire dalle 19:30 presso l'Enoteca Italiana di Via Marsala 2, Bologna.

Il fotografo Paolo Balboni, fresco fresco di pubblicazione su Panorama (https://www.panorama.it/…/grandi-f…/il-ladakh-bianco-e-nero/), e lo scrittore Massimo Lazzari vi aspettano per ammirare ancora una volta le foto dei viaggi del primo, ascoltare qualche reading dal romanzo "Il libro perfetto" del secondo e naturalmente brindare insieme a voi con un calice dell'ottimo vino dell'Enoteca Italiana.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.