Birra artigianale: aperitivo con Bianca e Gose del Gargano

Torna a trovarci Vincenzo Ottaviano, ideatore della Birra del Gargano per presentare al nostro pubblico la sua nuovissima Gose del Gargano™. Oltre a questa nuova birra, caratterizzata da scorza di Limone Femminello del Gargano IGP e sale marino, si degusterà anche la Bianca del Gargano, altro must della scuderia di Vincenzo.



La presentazione-degustazione, del prezzo di 20€, è così composta:



- Gose del Gargano™ 0,33 cl abbinata a riso patate e cozze, classico della tradizione culinaria pugliese;



- Bianca del Gargano 0,33 cl abbinata a due crostoni (crema di pomodorini gialli e alicetta \ borragine e ricotta con spolverata di lime, pepe, sale e Olio EVO).





È gradita la prenotazione, contattandoci via Facebook, via e-mail o passandoci a trovare.





LA BIRRA: Birra del Gargano è un progetto di condivisione brassicola. Un luogo dove le idee prendono forma, dove gli ingredienti locali vengono valorizzati caratterizzando birre uniche.

Da un’idea di Vincenzo Ottaviano ed il supporto di micro birrifici artigianali affermati, anche il Gargano ha una storia di birra da raccontare.



Bianca del Gargano, una biere blanche prodotta utilizzando grani locali e caratterizzata dall’utilizzo di scorza di arancia del Gargano IGP e fiori d’arancio.

Bionda del Gargano, una birra di frumento in stile Saison, arricchita con spezie del promontorio del Gargano. Prodotte per Birra del Gargano da Birra EBERS.



Nel 2018, dopo una breve pausa, la condivisione ritorna con un progetto nuovo. Nasce cosi Gose del Gargano, ispirata alle birre sapide di Lipsia, caratterizzata da scorza di Limone Femminello del Gargano IGP e sale marino. Prodotta per Birra del Gargano da Cantaloop birrificio minimo.

In progetto nuove birre, nuovi stili originali e nuove collaborazioni con amici birrai vicini e lontani.