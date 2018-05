Black Soul Acoustic trio in concerto

"Soul is truth… no matter where it comes from, no matter how it is presented."

Lou Rawls



La musica dal vivo torna a palesarsi a La conraternita dell'uva. È un'anima nera quella che vi accompagnerà durante la serata di venerdì 1 giugno, quella dei Black Soul Acoustic Trio!



venerdì 1 giugno, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Una formazione dove talentuosi padre (al basso) e figlio (alla chitarra) si esibiscono insieme accompagnando la voce di Ermanna Bacciglieri.

Il fascino e l'atmosfera dell'unplagged, un repertorio intenso e coinvolgente all'insegna della black music e del buon vino.



BSAT:

Ermanna Bacciglieri: vocals

Francesco Reni: acoustic guitar

Guido Reni: bass and doublebass