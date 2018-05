Venerdì Live a Cà Lunati: "Blue Jazzato Duo"

Proseguono i Venerdì Live a Cà Lunati con la collaborazione con L'associazione Terre di Jazz. Venerdì 25 Maggio avremo un piacevole ritorno, a grande richiesta di nuovo a Cà Lunati il "Blue Jazzato Duo" con Davide Fregni e Francesca Cavalieri.



Disponibile menù alla Carta e Menù Degustazione.

Vi aspettiamo anche dopo cena per degustare un calice di Pignoletto con stuzzichino o taglieri della nostra cucina.



Per info e prenotazioni 051.6705223.

mail: agriturismocalunati@gmail.com



BLUE JAZZATO

Il Duo esegue il repertorio dei Great American Songbook e dei classici standard del jazz. Canzoni che non si confrontano con il gusto dell'epoca, ma che sono espressione diretta e coraggiosa dell'animo degli artisti. Lo stile esecutivo, fedele alla tradizione jazzistica, non pone limiti all'estro dei musicisti e spesso i brani vengono reinterpretati in chiave del tutto personale. Il Blue Jazzato Duo propongono una selezione di perle musicali: dallo swing d'inizio secolo alla bossanova, dal blues ai temi bebop con incursioni nella pop music e sonorità originali.



Francesca Cavalieri: Voce.

Davide Fregni: Piano, Tastiere.