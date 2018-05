I Blue Parrot Fishes in concerto al festival "Notti rosse"

La band electro rock di Pontedera (PI) "Blue Parrot Fishes" continua la promozione del suo omonimo Concept EP uscito il 20 Aprile 2018 per Beng! Dischi.



Il 14 Luglio 2018 suonerà al Festival "Notti Rosse" a Villalunga di Casalgrande (RE) portando sul palco il suo esplosivo concerto.



La band formata da Francesco Marino (voce, tastiera e cori), Gianni Capecchi (chitarre e cori), Ravi di Tuccio (batteria e cori) e, (dal vivo) supportati da Albert (un'intelligenza artificiale che li guida per tutta la durata del concerto), è attualmente in tour per la promozione del nuovo lavoro, un CONCEPT EP che rappresenta il viaggio che ognuno di noi è destinato a compiere nella vita.



BIO: In questi anni si è caratterizzata per il forte impatto live e per il mondo surreale che racconta. Ha registrato un EP e un Album e suonato in piccoli e grandi club e locali ma anche a festival e concorsi, vincendone molti. Il loro percorso li porta ad oggi con questo EP che li vede cresciuti, in tutti i sensi. Realizzano l'EP grazie ad una vincente campagna crowdfounding con Musicraiser e alla vittoria del concorso "Indietime" che permette loro di aprire il concerto a Marina Rei al Marea Festival e di registrare l'EP a Labella Studio



