Presentazione libro "Bobine. antologia di racconti brevi" a cura di Silvia Fraccaro

Bobine, come la bobina di un film, il rocchetto di un filo da cucito, o un rotolo di lenza da pesca che si srotola di storia in storia. Ventisette racconti uniti da un filo che dipanato ricostruisce un multiforme, intenso, emozionante viaggio nell'immaginario dei giorni nostri.

I ricordi di una bambina “cattiva” attraverso cui viviamo la sua realtà oscura; una donna ferma al semaforo e una ragazzina in fuga da casa senza meta; un giovane uomo sulla riva di un fiume con in mano la foto del padre morto in guerra; un marito geloso e ossessivo, la riabilitazione in un centro specializzato e il divorzio dalla moglie; un cuoco vegetariano che ammazza le aragoste per mestiere; una coppia messa alla prova dal trauma di un terremoto; una giovane donna che soffre di disturbi d’ansia; un coraggioso bambino africano su un’imbarcazione clandestina in un viaggio carico di morte e speranza verso le coste italiane; un ex partigiano che fugge dalla povertà del dopoguerra e tenta la fortuna in America; un’anziana creduta da tutti una strega e che “vive felice perché non cerca nulla oltre ciò che ha”; una donna che si costituisce ai carabinieri sostenendo di aver ucciso il marito violento e dispotico, e ancora: uno spaccato dei Quartieri Spagnoli a Napoli; una donna sola che si sente minacciata da uno sconosciuto sull'ultima corsa della metro di Milano; una chiave segreta lasciata da un misterioso ex collega d’ufficio; un avvocato sospeso dall'albo; l’amore di un padre vedovo per la figlia che soffre di disturbi della personalità.

In questi racconti a “tema libero”, che spaziano anche per genere letterario (non mancano racconti fantastici, distopici, umoristici e che giocano con l’ironia e l’esperimento linguistico), leggiamo di generazioni a confronto, rapporti familiari e di coppia intrisi di amore, potere, sogni e spesso di violenza e di oscuri misteri e di segreti. Bobine ricompone un’ampia geografia sentimentale e umana dislocata in tutta Italia, da nord a sud, dalle isole a sperduti paesi di campagna, fin dentro luoghi immaginari, e anche oltre, dal Mediterraneo all'Oceano Atlantico.