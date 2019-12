Bobo Vieri fa il Dj: sabato è per la prima volta al Matis di Bologna

Sabato 14 dicembre 2019 Bobo Vieri Dj Show al Matis Dinner Club Bologna.

Lo scorso anno l’esordio in console, questa estate il suo primo disco, sabato 14 dicembre la sua prima volta al Matis di Bologna. Sabato 14 dicembre Bobo Vieri è infatti l’ospite speciale del club bolognese con il suo dj show, un format nel quale house music, voce e musicisti live si uniscono portando Vieri in pochi e ben selezionato di locali italiani, con un tour che registra regolarmente il sold out in tutta Italia. Un progetto al quale partecipano il dj e produttore Luca Cassani, la cantante Lara Caprotti e il trombettista Stefano Serafini. Un team che questa estate ha dato vita “The Chance”, il primo singolo di Bobo Vieri, uscito lo scorso 12 luglio sull’etichetta discografica Molto Recordings.