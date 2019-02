Bologna 15-18: il fronte delle donne

Spettacolo di narrazione con cinque personaggi prologo ed esodo

Apericena a prenotazione ore 19:30



A cura di Associazione Youkali con il contributo di Comune di Bologna Assessorato Cultura



Un viaggio lungo il fronte interno delle donne nella Bologna del ’15- ’18 attraverso tutte le classi sociali. Lo spettacolo itinerante metterà in luce il protagonismo femminile nella vita politica e sociale del Paese come produttrici di pensiero su riviste e giornali.

Lavoratrici capaci di rivendicare i propri diritti, sindacaliste, “imprenditrici morali” del conflitto coinvolte in opere assistenziali o instancabili ricercatrici di notizie sulle sorti dei soldati con cui le famiglie avevano perso i contatti.



Drammaturgia e regia: Simona Sagone

Sonorizzazioni: Mirco Mungari

Interpreti: Simona Sagone e Mirco Mungari, con la partecipazione di Sara Graci

Costumi: Paola Martinelli Arlotti e Monica Ravaglia

Voci registrate di: Alessandro Tampieri, Fiorenzo Fiorito, Mirco Mungari, Sara Graci

Animazione video: Sonny Menegatti.

Consulenza storico scientifica: Mirtide Gavelli, responsabile Biblioteca del Museo civico del Risorgimento



MENU' APERICENA:

Prosecco

Aperitivo analcolico

Acque minerali



Piccole napoletane assortite

Rustici da forno

Fritti dello Chef

Bocconcini di mortadella

Affettati misti

Frittatina alle verdure

Torte salate assortite



A scelta:

mezze maniche alla norma

risotto radicchio e speck

pennette alla bolognese



Ingresso spettacolo 15 € prenotazione obbligatoria

Apericena 18 € (per partecipare all’apericena è richiesta la prenotazione entro il 19 febbraio, è facoltativa rispetto alla prenotazione dello spettacolo)



Prenotazioni e informazioni: 333 4774139 (mattina- pomeriggio) - info@youkali.it

Apertura Biglietteria ore 19 Palazzo Grassi,

Circolo Ufficiali Bologna, via Marsala 12, Bologna



In collaborazione con Responsabile Progetti Aics Bologna, UDI Bologna.