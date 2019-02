Bologna a teatro per le cucine popolari

invito a Teatro e alla Solidarietà partecipata:

Parte dell’incasso sarà devoluto all’Organizzazione No Profit Cucine Popolari – Bologna Social Food



con SILVIA PARMA – ETTORE PANCALDI e WILLIAM MANERA

Bologna città magica, crocevia di commerci e di sapere, ma soprattutto di arte…teatro, musica, poesia.



E noi ve la vogliamo raccontare, solo un po’, perché tutta sarebbe lunga. E e poi perché vi vogliamo lasciare addosso quel pizzico di curiosità che vi faccia venire voglia di riscoprirla la nostra bella Città.



Vi parleremo di alcuni personaggi che l’hanno vissuta Bologna, Campana, Pasolini, Roversi, Testoni, D’Ursi; e poi il trio Lescano, Nilla Pizzi, e Dalla, Guccini, Morandi; e non può mancare la zia rompiscatole che vuol sempre dire l’ultima.



Perché Bologna ne ha vista di bella gente, e ne ha viste delle belle: l’immigrazione, la Resistenza, la Strage della Stazione. Bologna che piange che ride e che non si arrende, e che ne inventa sempre una.



E’ un viaggio nel tempo veloce fatto di musica, di ricordi, di racconti. E alla fine anche voi canterete insieme a noi.



Perchè il sottotitolo in dialetto? perchè sul palco siamo due Bolognesi DOC ed uno d’importazione ,perchè ogni tanto qualche parola in dialetto ci scapperà; perchè è la nostra lingua e ci piace tenerla viva.