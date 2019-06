Bologna Basket Maniac: il primo torneo a Bologna 3 vs 3

A San Lazzaro di Savena la tappa gold del 3 vs. 3 di 33BK Streetball, TOUR del capitano GEK GALANDA!!

BASKET - MUSICA - STREET FOOD

6 categorie; 3 maschili e 3 femminili ;under 16 - Junior e Senior

gara di tiri da 3 e skills

OBIETTIVO: VINCERE LA TAPPA PER ANDARE IN FINALE A S. Benedetto del Tronto il 2-3 Agosto!

Dove incontrerai tutte le finaliste delle oltre 40 tappe in tutta Italia

Tra gli eventi collaterali della tappa, la partita dimostrativa di basket in carrozzina e la finale regionali dei campionati 3x3 FIB u.16 e under 19

Sei già in fibrillazione???!

WE WANT YOU !!!

Per INFO: Gianmario Serra 349 32 52 528

Gianmario@ibbw.it

