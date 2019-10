Bologna capitale dei mattoncini: arriva "Bologna Brick"

Torna nell’ultimo weekend di ottobre, per il secondo anno consecutivo e dopo il grande successo della passata edizione, con oltre 20.000 visitatori, Bologna Brick, la grande mostra dedicata alle costruzioni realizzate con i mattoncini più famosi del mondo, realizzata dall’Associazione Brickpatici.

Bologna Brick che si terrà all’interno della struttura del Nuovo Palanord di Bologna, in un’area di oltre 5.000 metri quadri, è uno degli eventi più grandi e importanti d’Italia. Nel corso della due giorni dedicata ai mattoncini danesi, sarà possibile ammirare centinaia di opere originali realizzate dai migliori costruttori italiani.

Oltre 170 gli espositori provenienti da tutta la penisola presenteranno le loro realizzazioni (tutte opere originali create dagli appassionati), suddivise per aree tematiche: da Star Wars a Harry Potter, dai supereroi della Marvel ai vecchi set vintage degli anni ’70, dal medioevo a Jurassic Park, per non dimenticare la serie Space, con un doveroso omaggio alla conquista della Luna avvenuta giusto 50 anni fa. Ogni visitatore potrà così compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta di mondi fantastici e paesaggi coloratissimi realizzati con migliaia di mattoncini LEGO®.

E se, dopo aver visto tante opere, vorrete cimentarvi con la vostra creatività, sarà possibile farlo nella grande area ludica per grandi e piccini allestita dai laboratori curati dall’APS Sleghiamo la Fantasia.

Quest’anno poi ci sarà anche una grande novità: un’area conferenze con relatori provenienti da tutta Europa, come designer LEGO®, Operatori LEGO Serious Play®, Costruttori famosi a livello internazionale e molto altro.

E per finire un’esclusiva mostra fotografica organizzata e curata dall’associazione Fotografia Costruttiva, la prima RLOC (Recognized LEGO Online Community) in Italia e in Europa a tema “brick photography”, con scatti sia in still-life in ambienti reali tutti rigorosamente a tema LEGO®.

“Come tutti gli eventi firmati Brickpatici, la mostra è adatta a tutte le età” aggiunge Massimiliano Marino, Presidente dell’Associazione “Dai bambini che potranno osservare costruzioni realizzate con centinaia di migliaia di mattoncini, agli adulti che ritroveranno i set con cui giocavano da bambini, tutti potranno trascorrere qualche ora piacevole in compagnia. L’associazione Brickpatici che ha organizzato questo evento è, prima di tutto, un gruppo di amici uniti da un comune interesse: costruire con i mattoncini e divertirsi. Mostre come Bologna Brick permettono di sognare e, magari, far giocare assieme adulti e bambini”.

Appuntamento il 26 e 27 Ottobre 2019 dalle 10.00 alle 19.00 presso il Nuovo Palanord di Bologna, Via Stalingrado 81, uscita 7bis tangenziale.

Gallery