Bologna Burlesque festival: 30 performer e spettacoli aperti al pubblico

Il Bologna Burlesque Festival, per la sua terza edizione, raddoppia! 30 novembre e 1 dicembre presso Sympo' ex chiesa, via delle Lame, 83, Bologna. Due serate di spettacoli aperti al pubblico con 30 performers provenienti da tutta Italia, una giuria d'eccezione del mondo del burlesque e dello spettacolo italiano ed estero. Il pubblico, potrà passare due piacevoli serate, ammirando le splendide artiste con i loro costumi fastosi e scintillanti, curiosando tra il mercatino vintage per scovare i regali di natale, bere un aperitivo e partecipare alla "Lotteria in rosso" (insieme al biglietto di ingresso verrà consegnato un numero per l'estrazione).

Inoltre, PER TUTTE LE DONNE che volessero provare una lezione di burlesque l'appuntamento è per sabato 1 dicembre dalle 11 alle 12:30 con l'insegnante Candy Rose (workshop aperto a tutti i livelli).

Ingresso al pubblico a partire dalle 19:45. Inizio spettacoli ore 21:00

Posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per tutte le info e biglietteria 3404063169.