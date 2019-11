Bologna Burlesque Festival quarta edizione. spettacoli aperti al pubblico

Il Bologna Burlesque Festival giunge alla sua quarta edizione. 20 performers in gara provenienti da tutta Italia e dall'estero, giudici di fama Nazionale del mondo del burlesque e dello spettacolo, Una presentatrice e un presentatore, una pioggia di premi, mercatino di natale, aperitivo e lotteria in rosso per il pubblico.

Due serate all'insegna dell'eleganza e del divertimento aperte al pubblico:

30 novembre ore 20:00 presso il teatrino del "Nuovo Laboratorio" in via speranza, 25 San Lazzaro di Savena. Mercatino, aperitivo e spettacolo.

1 dicembre presso "Sympo'" in via lame 83 Bologna, ore 14 workshop aperto a tutte le donne anche senza esperienza di burlesque.

1 dicembre ore 19 Presso "Sympo'" via lame, 83 Bologna, aperitivo e spettacolo finale.

Prenotazione obbligatoria. per info: bolognaburlesquefestival@gmail.com; 3404063169.