Bologna di ieri e di oggi all'interno 18 new

Ovvero "Bulàggna d'na vòlta e d'incù"

... perchè per raccontare la storia di Bologna, una delle più affascinanti misteriose e vive città d'Italia, non ci avvaremo solo della musica e della poesia degli artisti che l'hanno vissuta ed amata, ma anche del nostro dialetto, un po' soltanto, quel tanto che basta ..



Sul palco i "Magnifici 3"! Silvia Parma, Ettore Pancaldi e William Manera!



L'INTERNO 18 New, il Circolo Culturale che ospita lo spettacolo, è un piccolo gioiello nel cuore del centro storico, in via Clavature 18. La prenotazione per assistere allo spettacolo e gustare aperitivo e cena è richiesta al 3343640928.