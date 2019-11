BolognaFiera, arriva WOW: 5 fiere in un lungo weekend

Grande novità quest'anno a BolognaFiere: un weekend davvero WOW! Dal 14 al 17 novembre arriva WOW, la fiera con più passioni, un fine settimana lungo dedicato agli hobby e alle passioni per tutta la famiglia!

Con un unico biglietto si potranno visitare ben 5 fiere contemporanee, un contenitore unico che vuole parlare alla famiglia e soprattutto alle passioni dei suoi componenti.

I 5 saloni

Nel dettaglio i singoli saloni, che si differenziano per contenuti ma anche per giorno di apertura:

- Il Mondo Creativo: un viaggio fra le tante possibilità che la creatività offre, un percorso attraverso il quale la curiosità può diventare passione, la passione può trasformarsi in un hobby e un hobby può crescere e professionalizzarsi fino a diventare un lavoro. Oltre 250 espositori, 500 tra corsi e dimostrazioni, Teatro Food, dove s’alterneranno show cooking e corsi di cucina, tanti corsi per bambini. Il Mondo creativo inizia giovedi 14 novembre, al suo interno ma da venerdi 15 novembre Craft Your Party, la community di aziende giovani e dinamiche, bravissime creative e professionisti del settore, un'area che rappresenta la nuova forma della creatività, che da hobby è diventato lavoro. Un padiglione ricco di idee per i regali di Natale, originali, creativi e soprattutto handmade. Programma ed info di dettaglio nel sito www.ilmondocreativo.it

- PetExpo&Show: nei 18.000 mq espositivi saranno rappresentate tutte le categorie di animali da compagnia: cani, gatti, pesci, rettili, uccelli, piccoli animali e animali della fattoria e tutti i prodotti e servizi a loro dedicati. In contemporanea Esotika Pet Show, la Fiera Nazionale degli animali esotici, grande mostra mercato di rettili e anfibi, piccoli animali come furetti, cavie, porcellini d’India, cincillà e tanto altro ancora. Inoltre i visitatori possono trovare l’area dedicata all’acquariofilia, ai rettili, agli uccelli e molto altro. Programma ed info di dettaglio nel sito www.petexposhow.it

- Expo Gusti: il salone delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, tre giorni di esposizione e di eventi dedicati all'enogastronomia e ai suoi protagonisti, con diversi espositori e un importante programma di eventi quali cooking show, gare di cucina, wine & beer tasting, workshop, laboratori e degustazioni guidate. In contemporanea Craft Beer Expo con una selezione di birrifici artigianali che esporranno il meglio delle loro birre che si potranno degustare in fiera. Il salone Expo Gusti si terrà a partire da venerdi 15 novembre al Centro Servizi. Programma ed info di dettaglio nel sito www.expogusti.it

- Model Game: un padiglione intero dedicato agli appassionati del modellismo statico e dinamico. Verrà dato spazio alle Associazioni ed ai Club di modellismo che sono il motore pulsante del settore modellistico e che organizzeranno gare, tornei, esposizioni tematiche, laboratori e workshop. Ampio spazio verrà dedicato al modellismo radiocomandato, nella quale area si svolgeranno dimostrazioni, competizioni, gare e prove libere per neofiti e bambini. Il salone Model Game aprirà il sabato 16 novembre.

- Expo Elettronica: una vastissima offerta di prodotti di elettronica, informatica, accessori per telefonia, hardware e software, ricezione satellitare, hobbistica, accessori e componentistica. Un’intera area è dedicata alla mostra mercato del disco e cd, usato e da collezione, dove fare un excursus a 360 gradi nel panorama musicale, italiano e non. Expo Elettronica aprirà il sabato 16 novembre.

Info, costi e orari

Il costo del biglietto intero per l’ingresso a tutti i salone è di 11 euro, nei rispettivi siti delle manifestazione c’è la possibilità di scaricare il biglietto ridotto a 9 euro.

Orario di apertura dei saloni: dalle 9 alle 19:30