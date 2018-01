Bologna Harp Festival: l'Irlanda

CONCERTI

• Sabato 3 febbraio ore 21, Bologna, Chiesa SS. Annunziata: Lyrae, Ensemble di arpe celtiche, En route pour Nantes (Ingresso a offerta libera)

• Sabato 10 febbraio, ore 21, Bologna, Museo della Musica: Dearbhail Finnegan, The Irish Harp (Ingresso 10 €, gratuito sotto i 18 anni)

• Venerdì 16 febbraio ore 21, Bologna, Teatro del Baraccano: Ensemble Sangineto, Synantys, Adriano Sangineto (arpe), Caterina Sangineto (voce e salterio) in collaborazione con Atti Sonori (Intero 14 €, Ridotto 12 €)





DIDATTICA

• Domenica 4 febbraio, ore 17, Bologna, c/o Danz’Aire, Corso d’introduzione alla danza irlandese, in collaborazione con l’Accademia di Danza Gens d’Ys e con musiche dal vivo del Celtic Dream Trio (10 € su prenotazione festival@millearpeggi.it)

• Sabato 10 e Domenica 11 febbraio, Bologna, Museo della Musica, Workshop di arpa irlandese con Dearbhail Finnegan (su prenotazione festival@millearpeggi.it)





ALTRI EVENTI

• Sabato 10 e domenica 11 febbraio, 10-18, Bologna, Museo della Musica: Esposizione di arpe a cura di Camac Italia (Ingresso libero)

• Sabato 10 e domenica 11 febbraio, 10-18, Bologna, Museo della Musica: Mostra fotografica Intrecci d’arte di Luca Nicoli, "Quando l'occhio incontra la musica" (Ingresso libero)

• Mercoledì 14 febbraio, Bologna, Brunello Ristorante: Cena di San Valentino a suono d’arpa

• Mercoledì 14 febbraio, Mordano, Ristorante Ca’ Borghetto (Imola): Cena di San Valentino a suono d’arpa



INDIRIZZI

• Chiesa SS. Annunziata, Via San Mamolo 2, Bologna

• Museo internazionale e biblioteca della Musica, Strada Maggiore 34, Bologna, www.museibologna.it/musica

• Teatro del Baraccano, Via del Baraccano 2, Bologna, www.teatrodelbaraccano.com

• Ristorante Ca’ Borghetto presso Ville Panazza, Via Lughese Nord, 269/319, 40027 Mordano (BO), prenotazioni: tel. 0542 51434, www.hotelpanazza.it

• Brunello Ristorante, Novotel Bologna Fiere, Via Michelino 73, Bologna, prenotazioni: marketing@novotelbolognafiera.com, 051637771, www.brunelloristorante.it

• Danz’Aire, via Oberdan 25, Bologna



PREVENDITA

Per lo spettacolo del 16 febbraio: on line sul sito www.vivaticket.it oppure presso Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2 a Bologna, h. 10 - 13



Per informazioni – Direzione Organizzativa



Associazione culturale Arpeggi

Via Castiglione, 31- 40124 Bologna

festival@millearpeggi.it

www.millearpeggi.it

tel. 3201650086

Facebook Bologna Harp Festival