Venerdì 22 giugno 2018, dalle ore 20.00, a ZR Zona Roveri (Via dell’Incisore 2 – Bologna), avrà luogo il più grande evento Hip Hop a 360°, dedicato a tutte le discipline che compongono questo movimento culturale, che al giorno d’oggi stanno andando perdendosi per dare spazio ad altre tendenze e mode.



«Questo evento sarà un messaggio importante per le nuove generazioni – spiega Simone Risi, organizzatore del Bologna Hip Hop Festival – Oggi giorno il vero significato di Hip Hop si sta perdendo completamente, dimenticando sempre di più le proprie origini. La vera missione di questo evento è quindi riuscire a riportare alla luce la vera cultura Hip Hop, riadattandola in chiave moderna».



Il programma prevede:

Breaking – Freestyle Cypa + Special Crew

Battle di Freestyle – In palio videoclip, registrazioni e un super premio finale.

Dj set HH Selecta by Ciuppi Selecta

Writing – Live Painting by Sharko

Beatboxing – Open Mic + Special Guest: Drag-One from Smalltalkerss

MCing – Open Mic + Live Linea 20 (Laboratorio organizzato da Kyodo from Fuoco negli Occhi)

Live Main Stage: Rap Pirata, Mopasha, Brain from FNO, Blnkay, Novasept, Blue Rays & Alfa from Massive Recordz, Souly G.

After Party: Techno D.X.D. dalle ore 02.00 fino a chiusura



L’evento è organizzato da Nitro Staff & Massive Recordz, rispettivamente Fabrizio Arena e Simone Risi. L’ingresso è riservato ai soci Arci e ai soci Uisp. Costo del biglietto: 10 euro in prevendita, 15 euro prezzo intero senza prevendita. Disponibile per tutta la notte il servizio autobus della linea 14N da Via dei Mille.