"Bologna in Fiore": Piazza Minghetti fiorisce a primavera

Nella splendida cornice di Piazza Minghetti e di Piazza del Francia, di recente riqualificate, torna Bologna in fiore edizione primaverile di Bologna In Fiore: dal 13 al 15 aprile 2018

Piante tappezzanti, in vaso, rampicanti, profumate, grasse di ogni tipo e varietà per il terrazzo, il giardino o all’interno della propria casa. Distese di lavanda di varie specie: da quella “vera” all’inglese, dalla papillon alla marocchina. Migliaia di colori e profumi inebrieranno le tre belle piazze del centro storico di Bologna. Dalla Sicilia arrivano le piante d’agrumi con frutti e fiori profumati nelle varietà del limone, mandarino, pompelmo, cedro e mandarancio.

Oltre alle piante classiche che fioriscono in questo periodo, come: azalee, rododendri, camelie e le profumatissime rose, ci sarà anche qualcosa di più particolare come ad esempio: grandi orchidee, calle di tantissimi colori, piante carnivore e bonsai.

Nelle giornate di sabato e domenica, come ogni anno, sarà attivo un servizio gratuito di cortesia riservato a chi deciderà di acquistare vasi con piante o fiori. Un garzone porterà piante di grossa dimensione o ingombranti fino all’automobile o un altro luogo del centro.

Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto la manifestazione è l’attenzione alle tendenze che negli anni si sono susseguite in materia di green style. Come l’abitudine di coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, potranno tutte essere acquistate durante la tre giorni.

Per gli appassionati, sia quelli dal pollice verde che i neofiti che si approcciano per la prima volta al settore, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

I floricoltori presenti sono produttori e pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro senza ulteriori passaggi con costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Non mancheranno anche quest’anno le due aree espositive dedicate all’artigianato di qualità e all’alimentare, con una selezione dei migliori prodotti enogastronomici provenienti da diverse parti d’Italia.

La mostra mercato è organizzata da S.G.P. Eventi, che da cinque anni porta avanti la manifestazione con il patrocinio del Comune di Bologna, nelle due edizioni: primaverile e autunnale.

L’ingresso è libero con orario dalle 9 alle 20.