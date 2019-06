Bologna in giallo con lo scrittore Gianluca Morozzi

Bologna è una città fatta di luci ed ombre, lo si percepisce già ad un primo sguardo, forse è per questo che le volte dei suoi portici, i suoi vicoli medievali e le sale dei suoi eleganti palazzi hanno ispirato tanti scrittori, facendo da sfondo a storie di crimini e passioni, sparizioni misteriose, indagini poliziesche...



Insieme percorreremo alcune tra le tappe più avvincenti della Bologna del Giallo, una passeggiata letteraria in cui sarete accompagnati da un narratore d'eccezione: Gianluca Morozzi, prolifico scrittore noir e bolognese doc, che ci condurrà attraverso la sua Bologna del crimine. Ci soffermeremo in 5 diversi luoghi raccontati da Lucarelli, Machiavelli e altri straordinari giallisti, per scoprire un lato di Bologna inedito e affascinante!



ATTIVITA' RISERVATA AI SOCI (è possibile fare la tessera associativa al momento del tour)



PUNTO DI RITROVO E PARTENZA:

Piazza Verdi



PUNTO DI ARRIVO FINE TOUR:

Via Santa Caterina



LUNGHEZZA PERCORSO:

circa 3km



PRENOTAZIONE:

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, potete iscrivervi scrivendo a: info@likelocalsinitaly.com o telefonando al 3461447770