Bologna in giallo: passeggiata tra i delitti letterari

Bologna è una città fatta di luci ed ombre, lo si percepisce già ad un primo sguardo, forse è per questo che le volte dei suoi portici, i suoi vicoli medievali e le sale dei suoi eleganti palazzi hanno ispirato tanti scrittori, facendo da sfondo a storie di crimini e passioni, sparizioni misteriose, indagini poliziesche...



Il 18 Marzo vi aspettiamo per percorrere le tappe più avvincenti della Bologna del giallo, una passeggiata letteraria in cui sarete accompagnati da un narratore d'eccezione: Gianluca Morozzi, prolifico scrittore noir e bolognese doc, che ci condurrà attraverso la sua Bologna del crimine. Ci soffermeremo nei luoghi raccontati da Lucarelli, Machiavelli e molti altri per scoprire un lato di Bologna inedito e affascinante!



L'evento è organizzato da Una Balena a Bologna e "Like Locals in Italy".



CHI SIAMO:



UNA BALENA A BOLOGNA è un blog che esplora le tante anime della città di Bologna, cercando di coglierne le sfumature più autentiche e meno conosciute. Racconta locali, personaggi, eventi e itinerari insoliti.



LIKE LOCALS IN... BOLOGNA è un'associazione nata nel 2017, composta da accompagnatori, guide turistiche e locali, entusiasti e appassionati del loro territorio, che mira a far conoscere la realtà locale proponendo esperienze e tour alternativi, creando un filo diretto tra il turista e il locale, per sviluppare un turismo responsabile ed incentivare una conoscenza di Bologna più profonda e genuina.



Costo: € 10,00 a persona (da pagare in loco).

Il costo, oltre alla passaggiata, è comprensivo della tessera "Like Locals in Italy", che vi permetterà di partecipare alle attività dell'associazione.



TOUR A NUMERO CHIUSO. E' RICHIESTA LA PRENOTAZIONE.

Per iscrivervi al tour, mandate un messaggio privato a Una Balena a Bologna, indicando numero e nomi dei partecipanti o all'indirizzo mail: info@likelocalsinitaly.com

Gallery