Bologna in lettere 2019 -presentazione del XIV quaderno italiano

Bologna in lettere 2019

Festival multidisciplinare di letteratura contemporanea



SABATO 25 MAGGIO ore 19.00 La confraternita dell’Uva, Via Cartoleria 20/b

Poesia Contemporanea. Quattordicesimo quaderno italiano



(a cura di Franco Buffoni, marcos y marcos)



Relatore Riccardo Frolloni



con Pietro Cardelli, Andrea Donaera, Raimondo Iemma



Maddalena Lotter, Paolo Steffan





Pietro Cardelli, da La giusta posizione





Tomba di sopra ‘44



Le mani alte, quasi giunte

a implorare un perdono di cui

non ha colpe, ma solo necessità

crudele, eppure vera, ora che

la guardano con una rabbia

che non comprende, agosto,

un caldo senza precedenti

come dice la radio nell’aria tersa

un calore, un fuoco brucia le messi.



Il bambino a terra, neppure,

alza una nube di polvere e ghiaia:

prima i colpi, il sogno del chirurgo,

il generale risuona la sua voce

nelle menti di tutti, i giovani sgomenti

atterriti dai propri gesti, così sicuri.

Si sente dal cielo la voce, rispecchia

il frastuono, mentre le pupille

si accendono e il sangue è un ricordo,

è già passato, è futuro e passato

insieme: eccolo, l’abbandonarsi

esausto e definitivo: senti la fine,

una memoria, è la pace, gli occhi sbarrati.



Oggi non ci pensi, non conosci

il tatuaggio del nipote anni dopo,

il garage carico di armi, gli assalti

notturni, la sbarra. Ferragosto

quarantaquattro era scritto

in ogni agenda, sempre circoscritto,

quando lo mostravi con pudore

e orgoglio ai parenti: ora

attendi, perdona la crudeltà

che ti affronta, lasci un sigillo.





Andrea Donaera, da Una Madonna che mai appare





Sono in sei contro sette,

ma c’è equilibrio, quelli in sei hanno Mino,

è l’estate di Baggio e di Baresi,

giù al porto lo chiamano Il Divin Mino,

attacca gli spazi, dribbla molto bene,

è leggero ma sa come travolgere,

punta la porta di pietra, il pallone

sbatte con un tonfo riverberato,



e oggi è un oggi più spento,

Il Divin Mino perde ogni contrasto –

con il vivere, chiaro.

Ha detto: «Vado di là». E si è lanciato.

Tre piani non sono tanti. Una palma

l’ha stoppato. È vivo ancora. E chissà.





Carmen Gallo, da La corsa





noi parliamo



qui nel cemento il buio arriva bianco

in alto molto più in alto diresti

il cielo ha cavi orizzontali

stiamo bene qui parliamo

non è questo il posto dove ci siamo parlati

non è questo il posto dove ci siamo portati

da una stanza all’altra la linea dei cavi

adesso la seguo con gli occhi con le gambe

fino al letto in cima alle scale

nell’ascensore i vecchi restano settimane

in alto molto più in alto inclino la testa

aspetto che il sole arrivi a stringermi gli occhi

che la smorfia sulla faccia ti dica

che non mi interessa ciò che dici

ancora aspetto che la tua voce

torni indietro metallica

come una specie di dolore

non compatibile con la vita ordinaria





Raimondo Iemma, da La settimana bianca





Tutto appartiene all’ospedale

specie i locali abbandonati o prossimi

al rinnovo mediante turni organizzati

anche le consorti che attendono

il ritorno dal servizio della notte

le aule di formazione dislocate

al nuovo braccio, anche l’abitazione

dell’usciere di servizio

la segnaletica mancante





Maddalena Lotter, da Questioni naturali



Ognuno dovrebbe vivere un'infanzia sul mare e dal mare

prendere più avanti le distanze ma sempre a lui tornare

come al centro di se stesso, guardarsi muovere nel tempo

diverso e uguale, sospettando anche di avere acque fredde

e segrete; ognuno come il mare dovrebbe sapere dei fondali

appartati da millenni dove non si va.



Temporali e schiarite, queste piccole aperture dell'universo

non sono forse cenni di smisurata interiorità?





Paolo Steffan, da Frantumi





Inte i ślarghi del paeśe, sote onbrìe

fiape de canpanìi, no son pì bòn

véderla, la me dhent zhenza pì fan.



Sote i spióver dei cuèrt, sote chei ran

ragadi da romor de cop e son

de sine, al trèn cargà de gnent e onbrìe.







Negli spiazzi del paese, sotto ombre / avvizzite di campanili, non riesco più / a vederla, la mia gente senza più fame. // Sotto gli spioventi dei tetti, sotto quei rami / tarpati da rumori di coppi e suoni / di rotaie, il treno carico di niente e ombre.