Bologna in Lettere, Gabriele Frasca e Roberto Paci Dalò per una nuova idea di poesia

Il 5 maggio al FactoryBo di Bologna in occasione della sesta edizione di Bologna in lettere, alle ore 20,00 la prima uscita pubblica di Canzoniere, la nuova collana di poesia con musica e disegni dell’editore Squilibri, diretta da Lello Voce (coordinamento), Gabriele Frasca (poesia), Frank Nemola (musica) e Claudio Calia (comics e disegni).



La collana nasce con l’intento di riportare la poesia là dove abitava prima del suo lungo esilio nei generi letterari, quando era una disciplina orale, fondata sul ritmo e la musicalità e impensabile senza l’abbraccio di una comunità e il calore di una comunicazione diretta. Una collana di poesia con musica, dunque, perché “la poesia nasce musica, non già accompagnata dalla musica” - come si legge nel ‘manifesto’ apposto in apertura dei volumi - “e perché durata, ritmo, suono e lingua sono tutte le sue forme”. Ogni volume, inoltre, si accompagnerà con inserti di comics e disegni affidati alle più importanti matite della grafica nazionale e internazionale, per realizzare dei poetry comics, il più recente dei dialoghi che la poesia ha messo in atto con le altre arti. Un’altra caratteristica della collana è quella di guardare oltre i nostri confini, con la barra puntata attorno a movimenti culturali (spoken music e spoken word) affermatisi altrove da tempo e con un seguito al momento ancora inimmaginabile in Italia: una vocazione internazionale evidente anche nello Scientific board che include i direttori artistici dei principali festival internazionali, dal Brasile alla Germania, dal Cile al Giappone.



A tenere a battesimo la neonata collana, saranno il poeta, romanziere e saggista Gabriele Frasca, figura di spicco della letteratura contemporanea, e il regista, compositore e artista visivo Roberto Paci Dalò, un autentico pioniere nel dialogo tra arte e tecnologie digitali che realizzeranno uno dei prossimi volumi della collana. Assieme a loro, Daniele Barbieri e Vincenzo Bagnoli a riflettere e discutere attorno ai primi due volumi della collana, Santa Bronx di Alberto Dubito e Disturbati dalla CUiete, con il poetry comics di Claudio Calia, e Deserti d'amore di Raùl Zurita e Gonzalez y los Asistentes, con un poetry comics di Massimo Giacon. Al termine, una performance dal vivo, Elena di Trocckji di Gabriele Frasca con Roberto Paci Dalò.



L’incontro di Bologna precede di qualche giorno Canzoniere, la poesia prende fiato, un happening di poesia con musica e disegni che il 10 maggio, al Teatro Tor Bella di Roma, porterà in scena oltre 30 artisti tra poeti, critici, musicisti e disegnatori, da Nanni Balestrini a Giovanni Fontana, da Lello Voce a Kento, da Maria Pia De Vito a Canio Loguercio e Alessandro D’Alessandro: una ‘messa in pratica’ di quanto proposto dalla collana e una sorta di bussola per riprendere la navigazione nel mare magnum della poesia contemporanea, di quella che si fa anche spettacolo e che dialoga con le altre arti.



INFO



Info: 06-44340148; info@squilibri.it; www.squilibri.it