Bologna incontra Praga: il tortellino “vola” in Boemia

Sarà un tributo a Bologna e al suo celebre tortellino nonché una giornata indimenticabile per il pubblico di Praga. Il 18 maggio, infatti, si svolgerà la seconda tappa della rassegna “L’Italia incontra Praga” che porta in Repubblica Ceca la cultura, l’arte e le tradizioni enogastronomiche italiane. Il ciclo di eventi è organizzato dalla testata di enogastronomia La Gazzetta del Gusto (www.gazzettadelgusto.it), dai blog Intelligo Magazine e TurismoVacanza.net e si avvale della partnership con il ristoratore Paolo Forni e lo chef Riccardo Lucque due ambasciatori della cucina italiana di alta qualità a Praga. Dopo il primo appuntamento dedicato alle specialità di Venezia abbinate al Prosecco DOCG dell’Azienda agricola Luigino Benotto di Valdobbiadene (www.benottoprosecco.it), la seconda serata dal titolo “Bologna incontra Praga” conquisterà i palati boemi con il piatto bolognese più conosciuto nel mondo: il tortellino che, per lavorazione e ingredienti, è lo specchio straordinario dell’identità di un territorio. Il programma della giornata Dalle 12 alle 14, nel cuore della Città Vecchia di Praga presso il “Laboratorio Scuola di Cucina” (Krocínova 333/3 - 110 00 Praha 1 ), si svolgerà una press conference con degustazione per presentare l’evento alla stampa ceca e alla televisione “Česká televize”.Agli intervenuti saranno offerti tortellini e tagliatelle preparati in tempo reale dalla chef Daniela Minnella e il “Bologna Sour”, un cocktail al tortellino del barman Alex Fantini. Spazio anche per l’arte e la cultura con “TortellinoArt”, la linea di gioielli artigianali a forma di tortellino, e la presentazione del libro “La sfoglia infinita” di Edizioni del Loggione, un successo italiano con ricette di pasta fresca, segreti e storie curiose su un’arte antica. Alle 19,30, “Bologna incontra Praga” si sposta al Ristorante La Finestra in Cucina (Platnéřská 90/13, 110 00 Staré Město - Praha) per accogliere il pubblico a cui saranno riproposti gli show cooking di Daniela Minnella e Alex Fantini e le loro prelibatezze accompagnate dai vini della cantina Luigino Benotto. Gli invitati potranno anche ammirare ed acquistare i gioielli di TortellinoArt e il libro “La sfoglia infinita“. «Si tratta della mia prima esibizione all’estero – dichiara Daniela Minnella – e sono emozionata. Tuttavia, la cucina per me è una forte passione e condividerla con gli altri mi rende sempre felice; sono certa che sarà una serata bellissima». «Sono molto carico per questa esperienza in Repubblica Ceca – aggiunge il giovanissimo Alex Fantini. - Sono bolognese e far conoscere la mia città e i miei cocktail ad un popolo tanto ospitale, mi riempie di orgoglio» «L’Italia incontra Praga è una rassegna che ci sta regalando grandi soddisfazioni – conclude Luciano Monteleone editore de La Gazzetta del Gusto. - Ogni giorno nel nostro giornale raccontiamo il cibo e il vino a migliaia di lettori ma non avevamo la percezione concreta di quanto la cucina italiana fosse amata a Praga. Tante aziende italiane hanno aderito con entusiasmo a questi eventi perché desiderano far conoscere i loro prodotti di qualità ad un Paese stimolante e aperto alla nostra cultura. È anche un’opportunità di business ed infatti continuiamo a ricevere richieste di sponsorizzazione. In un momento storico economicamente difficile, dimostra che l’italica intraprendenza non è scomparsa. Siamo anche orgoglioso che all’evento del 18 maggio sarà presente la televisione nazionale ceca, oltre a rappresentanti della nostra Ambasciata e dell’Istituto italiano di Cultura”. Prenotazioni: Tel: +420 737 873 353 (Paolo Forni). Per informazioni e sponsorizzazioni per “L’Italia incontra Praga”: Tel. 051.4855630 – 334 7728338 - info@doppioquarto.it Ufficio stampa “DoppioQuarto” | Bologna Agenzia di Comunicazione & Web design www.doppioquarto.it - info@doppioquarto.it