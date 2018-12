Istituzione Bologna Musei, gli appuntamenti dal 28 dicembre al 3 gennaio

Ogni settimana i Musei Civici di Bologna propongono un ricco calendario di appuntamenti, per svelare le loro collezioni e raccontare aspetti ed episodi inediti e curiosi della storia della città, anche attraverso punti di vista differenti e insoliti accostamenti fra le diverse collezioni.

Conferenze, laboratori, concerti, visite guidate, visite in lingua sono i principali "strumenti" di questo racconto, che si dispiega lungo millenni di storia, dai primi utensili in pietra di uomini vissuti 800.000 anni fa ai prodotti dell'attuale distretto industriale, dalla pittura alle varie forme dell'arte moderna e contemporanea, dalla musica alle grandi epopee politiche e civili.

Di seguito gli appuntamenti in programma da venerdì 28 dicembre 2018 a giovedì 3 gennaio 2019.



IN EVIDENZA

Come di consueto l'Istituzione Bologna Musei apre alcune sedi il 1° gennaio, ed in particolare le Collezioni Comunali d'Arte con la mostra "L'anima e il corpo" e "Steve McCurry. Una testa, un volto. Pari nelle differenze", il Museo Archeologico con la mostra "Hokusai Hiroshige. Oltre l'onda", MAMbo con la mostra "That's IT!" e il Museo Medievale con la mostra "I volti del Buddha dal perduto Museo Indiano di Bologna".



PER I BAMBINI

sabato 29 dicembre

ore 16: Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123

"Dal bozzolo al tessuto"

Laboratorio per bambini da 4 a 6 anni.

La lavorazione della seta, mestiere di antica origine in cui Bologna eccelse per supremazia qualitativa e tecnologica tra XV e XVII secolo, prevede un lungo processo articolato in moltissime fasi.

Ma come si arriva dalle impalpabili bave di un baco a realizzare un filato prezioso come la seta?

Questo e molti altri quesiti troveranno risposta con semplici giochi e brevi filmati che ricostruiranno le fasi di crescita e riproduzione del baco da seta, fino ad arrivare alla formazione dei bozzoli. In seguito con giochi e manipolazioni si potranno seguire le fasi di lavorazione della seta: dalla trattura delle bave dai bozzoli sino alla tessitura del filo.

Nelle sale del museo sarà possibile azionare e vedere dal vivo il modello del mulino da seta e il telaio domestico impiegati per la produzione del leggerissimo velo e scoprire in maniera divertente l'organizzazione dell'antica industria della seta bolognese.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 (entro le ore 13 di venerdì 28 dicembre).

Ingresso: € 5,00 (gratuito per un accompagnatore adulto)

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

mercoledì 2 gennaio

ore 8.30-12.30 e 14-18: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

"Sto al MAMbo per le Feste. Giornate d'Arte al Museo per bambini e ragazzi"

Durante le feste e le vacanze scolastiche tornano le attese giornate d'arte dedicate a bambini da 5 a 11 anni a cura del Dipartimento educativo MAMbo. La mostra temporanea "That's IT!" e l'immaginario degli anni '80 saranno lo spunto per nuove e divertenti attività di laboratorio.

Prenotazione obbligatoria e valida solo via mail all'indirizzo mamboedu@comune.bologna.it da effettuare entro lunedì 31 dicembre.

Le giornate d'Arte al Museo sono attivate solo con un minimo di 8 partecipanti (massimo 30 partecipanti).

Ingresso: € 15,00 a partecipante per ogni mattina o pomeriggio, da pagare alla cassa del museo prima dell'inizio dell'attività

Info: www.mambo-bologna.org

giovedì 3 gennaio

ore 8.30-12.30 e 14-18: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

"Sto al MAMbo per le Feste. Giornate d'Arte al Museo per bambini e ragazzi"

Durante le feste e le vacanze scolastiche tornano le attese giornate d'arte dedicate a bambini da 5 a 11 anni a cura del Dipartimento educativo MAMbo. La mostra temporanea "That's IT!" e l'immaginario degli anni '80 saranno lo spunto per nuove e divertenti attività di laboratorio.

Prenotazione obbligatoria e valida solo via mail all'indirizzo mamboedu@comune.bologna.it da effettuare entro lunedì 31 dicembre.

Le giornate d'Arte al Museo sono attivate solo con un minimo di 8 partecipanti (massimo 30 partecipanti).

Ingresso: € 15,00 a partecipante per ogni mattina o pomeriggio, da pagare alla cassa del museo prima dell'inizio dell'attività

Info: www.mambo-bologna.org



GLI ALTRI APPUNTAMENTI

venerdì 28 dicembre

ore 16 e 17: Collezioni Comunali d'Arte e Sala Farnese, Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore 6

"Una testa, un volto. Pari nelle differenze"

Visita guidata alla mostra a cura dei Servizi educativi Istituzione Bologna Musei. Con Ilaria Negretti.

Ingresso: € 4,00 per la visita guidata + biglietto mostra

Info: www.museibologna.it/arteantica - www.biennale.coop

domenica 30 dicembre

ore 14-18: Villa delle Rose - via Saragozza 228/230

"Dina Danish & Jean-Baptiste Maitre. Whatever They Do May It All Turn Out Wrong"

Mediazione culturale alla mostra a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org

ore 16: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

"That's IT! Sull'ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine"

Visita guidata alla mostra a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 (mercoledì dalle 10 alle 17 e giovedì dalle 13 alle 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso: € 4,00 + biglietto mostra (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3,00 per la visita guidata + € 3,00 per l’ingresso in mostra

Info: www.mambo-bologna.org

ore 16: Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123

"Prodotti di eccellenza a Bologna tra XV e XVIII secolo"

Incontro.

Prendendo spunto dalle cronache, dagli archivi e dalle pagine di diario dei viaggiatori europei del passato, il percorso vuole ricostruire la storia dell'attività produttiva di Bologna tra XV e XVIII secolo, riscoprendo luoghi, tradizioni e soprattutto i prodotti che resero la città famosa in tutta Europa.

Tra questi spiccano il velo di seta ottenuto all'interno delle mura cittadine utilizzando il mulino da seta alla bolognese, una delle forme più alte di tecnologia adoperate in età moderna, e la mortadella che contribuì a far conoscere Bologna come "la grassa".

Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 (entro le ore 13 di venerdì 28 dicembre).

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

ore 16: Museo Archeologico - via dell'Archiginnasio 2

"L'arte della scultura: canoni estetici, materiali e strumenti dello scultore egizio"

Visita guidata a cura degli archeologi della società Aster.

Attraverso l'analisi delle opere scultoree custodite all'interno del Museo Archeologico di Bologna e con l'aiuto dell'esperto egittologo, si andranno ad osservare e comprendere le tecniche di lavorazione, i materiali, i canoni estetici e le "mode" del momento della scultura nell'Antico Egitto.

Ingresso: € 4,00 per la visita guidata + biglietto museo (€ 3,00). Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3,00 per la visita guidata (ingresso museo gratuito)

Info: www.museibologna.it/archeologico

ore 16.30: Museo Medievale - via Manzoni 4

"I volti del Buddha dal perduto Museo Indiano di Bologna"

Visita guidata alla mostra con Paolo Cova, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/arteantica

martedì 1 gennaio

ore 16: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

"Speciale visita That's IT!"

Visita guidata a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

Nell'occasione sarà illustrata anche la nuova sezione della collezione permanente MAMbo.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 (mercoledì dalle 10 alle 17 e giovedì dalle 13 alle 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it

Ingresso: € 4,00 + biglietto mostra (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3,00 per la visita guidata + € 3,00 per l'ingresso in mostra

Info: www.mambo-bologna.org

mercoledì 2 gennaio

ore 16 e 17: Collezioni Comunali d'Arte e Sala Farnese, Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore 6

"Una testa, un volto. Pari nelle differenze"

Visita guidata alla mostra a cura dei Servizi educativi Istituzione Bologna Musei. Con Paolo Cova.

Ingresso: € 4,00 per la visita guidata + biglietto mostra

Info: www.museibologna.it/arteantica - www.biennale.coop

giovedì 3 gennaio

ore 16 e 17: Collezioni Comunali d'Arte e Sala Farnese, Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore 6

"Una testa, un volto. Pari nelle differenze"

Visita guidata alla mostra a cura dei Servizi educativi Istituzione Bologna Musei. Con Ilaria Negretti.

Ingresso: € 4,00 per la visita guidata + biglietto mostra

Info: www.museibologna.it/arteantica - www.biennale.coop