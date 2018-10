Prende ufficialmente il via con il Patrocinio del Comune di Bologna la 2° edizione di BOLOGNA ON THE ROAD "LE STRADE DEL NOIR" rassegna itinerante letteraria di genere giallo/noir che coinvolge autori e autrici Bolognesi o che a Bologna hanno ambientato i loro racconti, a cui si aggiunge il concorso fotografico fotografa la tua " Bologna Noir" che si terrà a Bologna il 19 e 20 ottobre prossimi.

L'evento è organizzato dall'Associazione BellaVista in partnership con Damster Edizioni e Edizioni del Loggione. Con il contributo di Coop Alleanza 3.0 e Paoletti Foto Ottica.

In collaborazione con Qui Bologna Tv, Tra le Righe, Libreria Trame, Associazione Libri e Dintorni.



Saranno quattro al giorno gli incontri della rassegna con sedici autori presenti con inizio dal mattino di venerdì 19 per chiudere sabato 20 alla sera

( programma in foto)

La manifestazione intende celebrare le strade cittadine da cui scaturiscono storie noir- centrali o periferiche scelte da autori e giornalisti per narrare storie criminali in cui Bologna appare o fa da sfondo col suo aspetto intrigante e misterioso. Gli incontri con gli autori si svolgeranno in locali del centro nelle storiche vie descritte e vissute dai personaggi delle storie. Da via Pratello, dell’Inferno, Marsala, Oberdan, Testoni, Saragozza, Senza Nome etc… Si parte dai romanzi per percorrere Bologna nelle sue viuzze più oscure e anche nelle sue strade principali che da vie commerciali di notte assumono un altro volto. La rassegna offrirà una panoramica sulla produzione noir bolognese con qualche intervento fuori le mura e in altre città italiane .



Le strade cittadine sono spesso percorse da criminali e detective e sono tantissime quelle letterarie raccontate da autori di tutti i tempi. Se gli investigatori passeggiano solitari o inseguono i sospettati, le strade diventano non solo testimoni ma svelano una parte di città, un lato, un aspetto e ne rivelano i cambiamenti sociali.

La città di Bologna è fonte inesauribile di storie e le sue strade centrali o periferiche sono scelte da autori di gialli e noir per ambientare racconti o romanzi, a volte sono vie che gli autori stessi hanno percorso o percorrono quotidianamente. Bologna, dall'antica tradizione universitaria ma dove convivono anche violenza e dolore rappresenta la metropoli che nella sua storia è stata che vittima di stragi e crimini atroci, storie criminali che sono diventate anche parte di romanzi polizieschi, in cui Bologna da fa da sfondo o appare in tutto il suo aspetto misterioso e intrigante.

Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Gianni Materazzo, Giampiero Rigosi solo per citarne alcuni degli autori che hanno dedicato a Bologna e ai volti chiaro/scuri gran parte delle loro opere.



Spazio anche alla creatività con il concorso fotografico in collaborazione con la storica azienda bolognese PAOLETTI FOTO OTTICA aperto a tutti “ Fotografa la tua Bologna in Noir” presto tutte le info e regolamento del concorso che si chiuderà con la premiazione dei vincitori e l’inaugurazione della mostra il 15 dicembre presso il Complesso Monumentale del Baraccano.



