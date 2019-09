La partita delle leggende: al Dall'Ara Bologna-Real Madrid Legends

Il 9 ottobre al Dall’Ara Bologna-Real Madrid Legends: la partita delle leggende.

Koch; Chiara, Pessarelli; Bragaglia, Della Valle, Nanni; Donati, Rauch, Bernabeu, Mezzano, Gradi. Nella prima formazione ufficiale del Bologna, datata 20 marzo 1910, un nome spicca tra gli altri: Bernabeu. Musica per gli amanti del calcio: Bernabeu come il grande Presidente del Real Madrid, Bernabeu come lo stadio leggendario.

I casi della vita: se Santiago Bernabeu è la storia del Real Madrid, Antonio, suo fratello, è uno dei padri del nostro Bologna. Studente al Collegio di Spagna, fu uno dei fondatori e dei primi giocatori rossoblù, tra il 1909 e il 1912, quando dopo la laurea tornò a Madrid. Non dimenticò mai i bei tempi della giovinezza bolognese, come scriverà tanti anni dopo in una commovente lettera al Club.

C’è un filo sottile che lega Bologna e Real, ed è riassunto in quel nome che ha fatto la storia del calcio. Questione di famiglia, se volete. Una famiglia che unisce idealmente i due club, anche a distanza di 110 anni da quei tempi eroici.

E oggi, celebrando questo prestigioso anniversario, ci piace l’idea di riannodare quel filo: Bologna-Real Madrid allo stadio Dall’Ara, possibile? Una notte da leggenda, per celebrare una storia che è leggendaria. Sì, il 9 ottobre sul campo del Dall’Ara il mito prende vita. Da una parte tutti i giocatori che hanno fatto la storia del Bologna, dall’altra le “Leyendas” del Real.