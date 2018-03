Bologna ride: eliminatoria di Ridàn à Bulàggna

BOLOGNA RIDE !

Continua lo Strepitoso Successo della 7° Edizione di RIDàN à BULàGGNA, il Concorso Nazionale per Comici e Cabarettisti MADE IN BO ad Alto Coinvolgimento del Pubblico.



Circolo ARCI Benassi, viale Cavina 4 BO –

Giovedì 22 Marzo h.21,15, 3° Eliminatoria



In gara:

MATTEO CHERIA da Biella, PIPPO RICCIARDI da Andria, GLORIA FENZI da Bologna, MICHELE CESARIO, DAVIDE CALGARO da Milano, MONICA GRIECO da Varese e NICOLA VIRDIS da Sassari



Ospite ENRICO ZAMBIANCHI, IL PROFETA DELLA RISATA con incursioni comiche di MAURIZIO GRANO e le caratterizzazioni di PIERA CAVAZZA.



Come da tradizione sarà il Pubblico ogni sera a decretare i due vincitori che si contenderanno la palma della Vittoria alla Finalissima di sabato 7 Aprile.



VI ASPETTIAMO!



PRENOTAZIONI

051451201 oppure ridanbologna@gmail.com