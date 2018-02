"Rosaenero, sguardi di donna": mostra fotografica di ritratti al femminile

La mostra fotografica “SGUARDI DI DONNA” inaugurata il 25 novembre scorso nella "Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne" continua il suo cammino: sarà allestita e visitabile con il sostegno di Coop Alleanza dal 19 al 28 febbraio presso la GALLERIA DEL CENTRO COMMERCIALE ANDREA COSTA a Bologna.



La mostra “SGUARDI DI DONNA” si colloca all’interno del progetto "BOLOGNA ROSAeNERO" il Festival delle Narrazioni al Femminile- in programma il 23-24-25 marzo presso il Complesso Monumentale del Baraccano - che, attraverso gli scatti di TIZIANA MARONGIU, desidera andare ad esplorare la femminilità, in tutte le sue sfaccettature. Un percorso di scatti che raccontano la forza e fragilità, il dolore e la gioia, creando un intreccio di sguardi profondi e particolari sul mondo. Una rappresentazione al femminile del mondo della cultura e dello sport, che accosta volti che dipingono la disabilità, la gioventù e l’anzianità, la maternità, la forza e la sofferenza, nonché la lotta per l’uguaglianza, in numerosi contesti, ognuno portatore della propria bellezza, unica e particolare.



Evento speciale

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio dalle ore 17 sarà presente, in galleria, l’autrice della mostra con un set fotografico per riprendere tutte le donne che vorranno prestare il loro volto per la campagna “ Sguardi Di Donna “ a sostegno dell’eliminazione della violenza contro le donne.

Gallery