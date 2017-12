Bologna si mostra: arte contemporanea e ricerca sul suono

Bologna si Mostra è una mostra etica nel significato del posto e del tempo in cui si vive. Una mostra a km 0.

Una collettiva di arte contemporanea che ha lo scopo di "mostrare" fermenti e tendenze artistiche di artisti che abitano a Bologna e che indaga e riflette sul artista metropolitano, nel caso specifico, della città di Bologna.

Una mostra che alza il velo anche su quel l’arte che ha difficoltà a mostrarsi.

Artisti di origini e espressività diverse in un arco generazionale che va da venti a settant’anni uniti dal vivere nello stesso luogo e da una passione comune : l’arte!

Cosa dipingono o come manifestano il proprio estro creativo gli artisti che vivono in questa città?

Quali sono le loro visioni?

Dipingono le mura o i portici di Bologna o i loro sogni e le loro fantasie?

Sono introspettivi o visionari?

Il luogo è un elemento decisivo o casuale nell’elaborazione dell’opera d’arte ed esiste un nesso tra lo spazio e il tempo in cui si vive e l'opera che viene creata?

Ne parleremo con Gigi Musa artista e docente di discipline plastiche al liceo artistico Fabrizio De Andrè di Olbia ma che esista un rapporto tra musica e immagine fra arte contemporanea e ricerca sul suono la storia lo dimostra : Debussy ed il simbolismo, Stravinskij e Picasso, Schönberg e Kandinsky, Boulez e Klee...

Marco Pedrazzi, musicista, compositore bolognese, insegnante di piano ha invitato 15 compositori del conservatorio di Bologna a comporre 15 brani originali ispirati alle opere di ciascuno degli artisti presenti alla mostra che tre musicisti eseguiranno con i loro strumenti ( Viola, violino, violoncello) nel corso del Finissage il 21 gennaio alle ore 20.00

Curatore Aldo Manzanares



- Espongono gli artisti:

Anna Bonini

Chiara Casarini

Anna Ciccotti

Alfredo Conticello

Federica D'Alessandro ( Feda )

Fulvio Gavinel

Maria Elena Guerriero

Walter Lucchi

Mackenzie Gïova

Aneta Malinowska

Max Oddone

Giuseppe Portulano

Margherita Pullega

Dario Sanna

Corinne Tomas



- Gli autori dei brani musicali sono:

Stella Andreacchio

Irene Calamosca

Enrico Bernardi

Alicia Galli

Livia Malossi

Giulia Muzzioli

Marco Pedrazzi

Matteo Petroncini

Alessio Romeo

Ignazio Sfraga

Diego Tripodi

Lorenzo Vacchi

Denis Zardi

Mario Quaggiotto

Livia Malossi



- Musicisti:

Irene Maggio – violino

Marcello Salvioni – viola

Antonello Manzo – violoncello

Gallery