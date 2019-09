"Bologna Sì Sposa": Palazzo Pallavicini

Bologna Sì Sposa - 28, 29 settembre 2019 - Palazzo Pallavicini, la fiera sposi diventa una città da scoprire.

Wedding City sarà il format fieristico di Palazzo Pallavicini. La fiera sposi diventa contesto ideale per tutte le coppie che vogliono conoscere il mondo del matrimonio visitando una mostra esteticamente curata, allo stesso tempo utile ai fini di conoscere i migliori fornitori di Bologna.

La manifestazione fieristica si svolge in un grande palazzo storico al centro della città e si dilata per le sue strade, i suoi angoli segreti, le botteghe, i negozi, le boutique, i ristoranti che per l’occasione rimangono aperti per accogliervi. Wedding City, vi da’ l’opportunità di conoscere 60 aziende specializzate nel settore del wedding, inoltre le attività della città, in special modo del Centro Storico, che non espongono all’evento, tengono aperto durante le giornate e gli orari della manifestazione, in molte attività, ristoranti e negozi troverete vantaggi, convenzioni, degustazioni, gadget, insomma la città sarà a vostra disposizione per farvi vivere una giornata interessante e divertente allo stesso tempo.