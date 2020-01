Bologna Sì Sposa a Palazzo Re Enzo: l'appuntamento di gennaio

Bologna Sì Sposa, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020. Bologna Sì Sposa si terrà presso il meraviglioso Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore, nel cuore della città.

Tanti espositori, workshop, il nuovo format fieristico Lovers Game, con divertenti giochi per le coppie e la possibilità di vincere premi di valore per l'organizzazione del vostro matrimonio, ma non solo. Bologna Sì Sposa ospita infatti il format "Wedding City". La manifestazione fieristica si svolge in un grande palazzo storico al centro della città e si dilata anche per le sue strade, i suoi angoli segreti, le botteghe, i negozi, le boutique, i ristoranti che per l’occasione avranno offerte e promozioni a voi riservate. Inoltre, ritorna a grande richiesta una splendida sfilata di moda, in programma sabato 11 e domenica 12 alle ore 17:00.