Bologna Sport Day ai Giardini Margherita: benessere e divertimento

Domenica 2 giugno Bologna Sport Day ai Giardini Margherita.

Settima edizione di Bologna Sport Day, l’evento organizzato dal Comune di Bologna, in collaborazione con Coni Point Bologna, Cip, Italian Sporting Game, Consulta Comunale dello Sport, Fipav, Aics, Csi, Uisp e con il sostegno di Ascom.

Dalle 10 alle 19 esibizioni, dimostrazioni e prove sul campo, si alternano nel parco suddiviso nelle diverse specialità, per oltre 60 eventi promossi da 50 realtà sportive: prove di attrezzi e strutture, esibizioni, momenti ludici e spettacolari, oltre alla cultura e solidarietà. Tutte le attività sono rivolte a bambini, ragazzi e persone di ogni età per la promozione dello sport e dell’attività motoria, come strumento per il benessere fisico.

Nell’area antistante la Palazzina Liberty alle ore 11 è in programma il convegno dal titolo: “Lo sport per l’inclusione” a cui seguiranno le esperienze sul campo, con un panel dedicato alle associazioni e alle società che lavorano quotidianamente per l’inclusione sportiva.

Nei Giardini Margherita inoltre è presente per tutta la giornata il Trophy Tour degli Europei UEFA Under 21 [calendario delle partite a Bologna] , dove gli appassionati di calcio e i curiosi potranno vedere la coppa, toccarla, farsi le foto. Grazie alla tecnica della Realtà Virtuale 3D, i visitatori avranno anche la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e unica: indossando degli appositi visori potranno infatti viaggiare tra le città italiane che ospitano il campionato europeo Under 21 e con il gioco VR mettersi alla prova come portiere o attaccante di una squadra di calcio simulando le gesta dei campioni.

Sport Day rientra all’interno della sedicesima edizione della “Giornata Nazionale dello Sport 2019” promossa dal CONI, che con lo slogan “Tutta l’energia dello sport” punta sull’ecosostenibilità e sulla sensibilizzazione delle tematiche ambientali.

Orario: 10.00 - 19.00