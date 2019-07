Bologna straniera ieri e oggi

Bologna è da sempre città accogliente, pronta a proteggere con i suoi confortevoli portici tanto i facoltosi viaggiatori che ne hanno cantato le bellezze, quanto donne e uomini in fuga da dittature, guerre e fame.

Lo spettacolo è un omaggio alla città attraverso le testimonianze di grandi viaggiatori del passato come Lord Byron, Dickens, il drammaturgo Jules Janin, le scrittrici Lady Sidney Morgan, Vernon Lee, insieme ai colleghi Henry James, Jean Giono, Andrè Maurel.



La reinterpretazione teatrale di lettere, frammenti di reportage di viaggio e diari da parte dell’attrice Simona Sagone e le sonorizzazioni dal polistrumentista Mirco Mungari, mirano a ricreare nel pubblico lo straordinario miscuglio di sensazioni, di spaesamento, di sorpresa ed estasi del primo incontro con Bologna dei loro famosi autori.



Oggi però, i viaggiatori di cui si parla sono altri: profughi, migranti, rifugiati... Com'è ai loro occhi Bologna?

Lo scopriremo dalle testimonianze filmate di stranieri, rifugiati e studenti, da diversi paesi del mondo, oggi accolti nella Turrita.





Durante l'evento verrà organizzata una raccolta fondi per Mediterranea.





A cura di Associazione Culturale Youkali

In collaborazione con Responsabile Progetti Aics Bologna.



INFO E BIGLIETTI

Ritrovo ore 20.30 presso l'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18.

Ingresso € 10 di cui 2€ devoluti alla Certosa.

Prenotazione obbligatoria: 3334774139 (mat–pom) info@youkali.it



NB: L'evento si terrà anche in caso di maltempo.