Bologna Summer Organ Festival: rassegna organistica estiva

Venerdì 6 luglio alle 21.15 si apre la terza edizione del Bologna Summer Organ Festival 2018, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972). Lo strumento, costruito in perfetto stile italiano che si allarga al moderno, offre enormi possibilità foniche in una giusta fusione tra l'antico e il nuovo ed è stato da poco inaugurato, a seguito dell’intervento di restauro della ditta Dell’Orto & Lanzini.

La Basilica, pregiato esempio di architettura neogotica bolognese, con i suoi stupendi affreschi e una perfetta rispondenza acustica, aggiunge un elemento distintivo e di grandissimo pregio alla valorizzazione dell’organo e delle manifestazioni musicali che in essa hanno luogo.



La rassegna si aprirà con un originale duo formato da Izabela Szlachetko (flicorno) e Michele Croese (organo), che proporranno un programma ispirato a temi rossiniani con brani di J.B. Arban e G. Rossini.



I concerti proseguiranno venerdì 20 luglio con l’organista Roberto Marini e venerdì 3 agosto con l’organista Olga Laudonia.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del logo “è Bologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, NaturaSì, Pasticceria Massarenti, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Vittorio Hair Stylist, Famiglia Sgarbi, Famiglia Minervini.

